Guld, sølv og bronze: Emma Aastrand Jørgensen fører an i dansk medaljetogt på Bagsværd Sø

Kano og kajak. Emma Aastrand Jørgensen sikrede Danmark den første guldmedalje ved VM på Bagsværd Sø, hvor favoritten blev verdensmester. Der var ingen slinger i valsen i 200 meter enerkajak, da den dobbelte olympiske medaljevinder i newzealandske Lisa Carringtons fravær var aldeles suveræn.

Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix Der var bronze til Pernille Knudsen.

»Lisa (Carrington, red.) fra New Zealand er her ikke, men hvis man vil være verdensmester, skal man også stille op. Jeg ror mod andre, der også har været med til OL og prøver at toppe til det her VM«, siger Emma Aastrand til Ritzau.

OL-bronzevinderen vandt med en lille bådlængde ned til Anna Lucz fra Ungarn, mens bronzen gik til russiske Natalja Podolskaja.

Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix Sølv til Simon Jensen Morten Graversen .

Emma Aastrand Jørgensen guldtogt blev flot rammet ind af Simon Jensen og Morten Graversen, der sikrede sig VM-sølv i 1.000 meter toerkajak mens Pernille Knudsen vandt bronze i 1.000 meter enerkajak. »Fantastiske præstationer af vores atleter. Så kort kan det siges«, siger sportschef i Dansk Kano og Kajak Forbund, Lars Robl.

Tennis. Danmarks David Cup-hold gjorde kort proces med Thailand i World Group II-opgøret i Kolding. Lørdag eftermiddag blev det også til sejr i doublen, som den spillende holdkaptajn Frederik Løchte Nielsen sammen med Benjamin Hannestad vandt med 6-3, 6-1 over Palaphoom Kovapitukted og Wishaya Trongcharoenchaikul. Danmark fører dermed 3-0 inden søndagens to singler og er dermed sikre på at spille oprykningskamp i november.

Fodbold. Den italienske Serie A har indledt en disciplinærsag mod Rom-klubben Lazio. Da Lazio i søndags gæstede AC Milan og tabte 0-2, kom tilrejsende Lazio-fans med racistiske ytringer rettet mod Milan-spillerne Tiemoue Bakayoko og Franck Kessie. AC Milan har ifølge italienske medier afleveret dokumentation for de verbale overgreb til de italienske myndigheder. Dele af Lazio fanbase er kendt for at have direkte tilknytning til den yderste politiske højrefløj.