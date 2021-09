Italiensk fodbold ramt af racismesag

Fodbold. Den italienske Serie A har indledt en disciplinærsag mod Rom-klubben Lazio. Da Lazio i søndags gæstede AC Milan og tabte 0-2, kom tilrejsende Lazio-fans med racistiske ytringer rettet mod Milan-spillerne Tiemoue Bakayoko og Franck Kessie. AC Milan har ifølge italienske medier afleveret dokumentation for de verbale overgreb til de italienske myndigheder. Dele af Lazio fanbase er kendt for at have direkte tilknytning til den yderste politiske højrefløj.

Bordtennis. Jonathan Groth fik kun en kamp ved Europa Top 16-turneringen i Thessaloniki i Grækenland og tabte 2-4 i sæt til EM-semifinalisten Marcos Freitas fra Portugal.

Fodbold. Den engelske traditionsklub Derby County, der spiller i den næstbedste række, er blevet sat under administration og vil i henhold til reglementerne blive fratrukket 12 point i tabellen. Coronapandemien har haft store konsekvenser for klubbens indtægter og den nuværende ejer, Mel Morris, ønsker at sælge, men kan ikke finde en køber.

Dart. De tre danske deltagere ved Nordic Darts Masters i Forum på Frederiksberg fik klø fredag. Ivan Springborg Poulsen tabte 0-6 til waliseren Jonny Clayton, Andreas Toft Jørgensen tabte 3-6 til den skotske eksverdensmester Gary Anderson og Niels Heinsøe blev sat på plads med 6-1 af Fallon Sherrock.

Fodbold. FC Helsingør cementerede sin status som tophold i 1. division efter en sejr på 4-2 over Fredericia i fredagens topopgør. En halv time før slutfløjt førte det jyske hjemmehold, men fire Helsingør-scoringer på 23 minutter fik vendt billedet totalt. Helsingør fører rækken med 23 point, Fredericia har 20. Lyngby, der spillede 1-1 hjemme mod HB Køge, har 17 point.

Direkte sport i tv Lørdag 18. september TV 2 16.05 Håndbold: Aalborg-KIF Kolding (m) TV 2 Sport 16.00 Tennis: Luxembourg Open (k) TV3+ 16.00 Fodbold: Liverpool-Crystal Palace 18.30 Fodbold: Aston Villa-Everton TV3 Sport 13.00 Fodbold: Esbjerg-Fremad Amager 16.00 Håndbold: Odense-Metz (k) 18.00 Håndbold: Brest-Team Esbjerg (k) 19.45 Speedway: Hold-VM 21.00 Fodbold: Werder Bremen-HSV 01.00 Motorsport: Nascar TV3 Max 13.30 Fodbold: WolverhamptonBrentford 16.00 Fodbold: Burnley-Arsenal 20.00 Dart: Nordic Masters Xee 15.30 Fodbold: Bayern München-Bochum 6’eren 12.00 Tennis: Danmark-Thailand Eurosport 1 14.45 Motorsport: Endurance, VM-afd. Eurosport 2 13.00 Cykling: Luxembourg Rundt 15.00 Cykling: Slovakiet Rundt 19.00 Svømning: International League 00.00 Golf: Fortinet Championship TV 2 Sport X 14.00 Fodbold: Rayo Vallecano-Getafe 16.15 Fodbold: Atl. Madrid-Athl. Bilbao 18.00 Fodbold: Inter-Bologna 20.45 Fodbold: Salernitana-Atalanta Vis mere

Kano og kajak. René Holten Poulsen blev nummer 7 i VM-finalen i 1.000 meter enerkajak på Bagsværd Sø. Guldet gik til Portugal, mens der var sølv og bronze til henholdsvis Ungarn og Hviderusland.

Tennis. Clara Tauson går på banen til semifinalen ved WTA-turnerigen i Luxembourg kl. 16. Modstanderen er tjekkiske Marketa Vondrousova, der er nummer 35 i verden og dermed placeret 35 pladser foran den 18-årige dansker. Clara Tauson er allerede sikret et markant avancement, når ranglisten opdateres på mandag. Her vil Tauson for første gang være blandt de 60 bedste.