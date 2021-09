Danmark vinder endnu et VM-guld i de unges enkeltstart

Direkte sport i tv Mandag 20. september TV 2 Sport 10.25 Cykling: VM, enkeltstart U23 (m) 14.25 Cykling: VM, enkeltstart (k) 20.00 Håndbold: Lemvig-Thyborøn - Skanderborg Aarhus (m) TV3 Sport 19.00 Fodbold: Silkeborg-AGF 2.10 Am. fodbold: Green Bay-Detroit TV 2 Sport X 12.00 Tennis: J&T Banka Ostrava Open (k) 21.00 Fodbold: Barcelona-Granada





Cykling. Danmarks første medalje ved verdensmesterskaberne i Belgien blev af guld, da Johan Price Pejtersen (Uno-X) blev en ganske suveræn vinder af U23-rytternes 30,3 km lange enkeltstart. Med 34.29,75 min. var den 22-årige danske europamester, der startede sidst, 10 sekunder hurtigere end australieren Lucas Plapp og yderligere 1 sekund foran belgieren Florian Vermeersch. »Jeg eksploderede til sidst til EM, så jeg prøvede at disponere det bedre, så da jeg hørte at jeg var tredjebedst efter den første mellemtid, måtte jeg sætte farten op, og jeg er stolt over, at jeg kunne det«, sagde Johan Price Pejtersen i et tv-interview. Danmark har vundet U23-rytternes verdensmesterskab fem af de seneste seks gange efter Mikkel Bjergs tre titler i træk fra 2017 til 2019 og Mads Würtz Schmidts sejr i 2015.