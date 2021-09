Skadet Messi bør måske takke træneren i stedet for at surmule

Direkte sport i tv Tirsdag 21. september TV 2 Sport 10.20 Cykling: VM, enkeltstart, junior (k) 14.45 Cykling: VM, enkeltstart, junior (m) 20.00 Håndbold: Aarhus U-Odense (k) TV3 Sport 17.45 Fodbold: FC Helsingør-OB 20.45 Fodbold: Manchester C-Wycombe TV3 Max 20.45 Fodbold: Fulham-Leeds 6’eren 20.45 Fodbold: Norwich-Liverpool Eurosport 1 13.30 Cykling: Grand Prix de Denain Eurosport 2 20.45 Fodbold: Queens Park-Everton TV 2 Sport X 12.00 Tennis: ATP Metz (m) 18.30 Fodbold: Bologna-Genoa 20.45 Fodbold: Fiorentina-Inter Vis mere

Fodbold. Træneren bestemmer og har det sidste ord. Paris SG-træneren Mauricio Pochettino skiftede superstjernen Lionel Messi ud i søndagens storkamp mod Lyon og havde han ikke gjort det, var Messi måske blevet endnu mere skadet. Tirsdag er det nemlig slået fast, at Lionel Messi efter en MRI-skanning er erklæret ukampdygtig til PSG’s møde med Metz onsdag. Det er en mindre knæskade, der holder argentineren ude af kampen. Lionel Messi var knap så fornøjet over udskiftningen søndag. »De største spillere har altid svært ved at lade sig udskifte«, som PSG-træneren Mauricio Pochettino, der havde øjnet skaden, udtrykte det.

Håndbold. Otte medlemmer af det russiske U19-landshold for mænd er suspenderet som følge af mulig indblanding i matchfixing. Det skriver nyhedsbureauet AP. Det russiske hold med de otte spillere sluttede som nummer 15 af 16 hold ved sidste måneds EM.

Fodbold. FC Barcelona fik lige akkurat et point i La Liga-hjemmekampen mandag aften mod Granada. Gæsterne kom foran ved Domingos Duarte tidligt i kampen og publikum på Camp Nou blev hold på pinebænken helt frem til 90. minut. Efter et massivt pres mod Granadas mål fik den indskiftede 17-årige midtbanespiller Gavi løftet bolden i en bue hen til Ronald Araujo, som headede bolden i mål til 1-1. Presset på Barcelona-træneren Ronald Koeman, der sendte forsvarsspilleren Gerard Pique ind som forreste angriber, voksede dermed. Koeman sagde efter kampen, at han ikke ville besvare spørgsmål vedrørende sin ansættelse. »Jeg kommer ikke til at tale om min fremtid«, siger han ifølge Ritzau og tilføjer: »Vi er utilfredse, fordi vi gerne vil vinde kampe, specielt på hjemmebane. Men som jeg har forklaret, var kampen svær, og vi gav alt ude på banen«. Barcelona har 8 point efter de første fire kampe.

Fodbold. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) risikerer en økonomisk straf, hvis det ikke trækker truslerne om sanktioner mod de tre tilbageværende klubber i Super League-projektet tilbage. Mandag understregede dommeren Ruiz de Lara fra en domstol i Madrid, at Uefa har fem dage til at følge en tidligere dom. Det skriver ESPN ifølge Ritzau. Uefa mener, at Real Madrid, FC Barcelona og Juventus skal straffes for ikke at træde ud af Super League, men disciplinærsagerne mod klubberne blev sat på pause i juni. Kort gav en domstol i Madrid de tre klubber medhold i, at Uefa ikke kan straffe dem. Det er dog uklart, hvilken jurisdiktion domstolen har i forhold til Uefa, som har hovedsæde i Schweiz. Før EU-Domstolen har taget stilling, skal klubberne beskyttes, er domstolen i Madrid nu kommet frem til.

Cykling. Inden længe er der udsigt til, at to helt unge navne dukker op på den internationale kvindecyklings højeste niveau – det indikerede i hvert fald bedrifterne på juniorernes enkeltstart ved verdensmesterskaberne i Belgien. Her udviklede kampen om guldet sig til en tæt duel mellem russeren Alene Ivanchenko og briten Zoe Bäckstedt – datter af den tidligere svenske Paris-Roubaix vinder Magnus Bäckstedt og den britiske cykelrytter Megan Hughes – med førstnævnte som vinder 10 sekunder foran rivalen, mens tyskeren Antonia Niedermayer erobrede bronze. Ivanchenko blev for små uger uger siden ligeledes europamester og har udfoldet sig succesrigt også på banen. De to danske deltagere Laura Auberbach-Lind og Victoria Lund sluttede mere end 3 minutter efter vinderen som nr. 24 og 25.

Badminton. Endnu en skade har ramt det danske landshold op til Sudirman Cup, som er VM for blandede hold. En fibersprængning i brystet forhindrer således Rasmus Gemke i at deltage i turneringen i Finland fra 26. september. I sidste uge meldte doublespilleren Kim Astrup også afbud til turneringen.

Doping. Den tyske tv-station ARD sendte i januar en dokumentarfilm, hvor de påviste, at DDR-staten fra 1970’erne og frem til den tyske genforening i jagten på OL-, VM- og EM-medaljer havde benyttet motionister til at afprøve diverse dopingmetoder. Sagen og dens omfang skal nu kulegraves videnskabeligt. Det er Jörg Kriger fra Aarhus Universitet, der sammen med en kollega fra universitetet i Stirling i Skotland har påtaget sig opgaven, da tyske politikere og idrætsledere ikke har kunnet finde fælles fodslag. »Var det et regionalt begrænset fænomen? Hvor mange personer var involveret? Hvilken information fik forsøgspersonerne? Er der sundhedsmæssige langtidsfølger? Det er den slags spørgsmål, vi gerne vil have svar på«, siger Jörg Krieger fra Aarhus Universitets Institut for Folkesundhed – Idræt til ARD.

Fodbold. I forbindelse med kampe i den engelske Premier League er et kutyme at knæle før første fløjt som støtte til kampen mod racisme og for Black Lives Matter-bevægelsen. Men nu siger Chelsea-profilen Marcos Alonso stop. Han vil ifølge Sky Sports fremover i stedet pege på ’No Room for Racism’-logoet på sin kamptrøje. Han afviser, at der er et politisk motiv bag. »Det er som om det (at knæle, red.), er ved at miste lidt af styrken, så jeg foretrækker at gøre det på den måde og vise at jeg helt og aldeles støtter kampen mod racisme«, siger den spanske Chelsea-back.

Fodbold. Efter mandagens 2-0-sejr i Silkeborg og 7 point i de seneste tre kampe ser de igen lysere på tingene i AGF. »Man må sige, at vi har fået vendt den dårlige start. Det pegede efter de første seks kampe ikke just i retning af, at vi lige skulle gå ud og tage syv point i tre kampe«, siger AGF-træner David Nielsen til Ritzau og tilføjer: »Jeg synes, vi har et hold nu, som er godt, og nu kommer vi til at spille med positivitet uanset hvad«.

Fodbold. Napoli er nyt tophold i den italienske Serie A efter en knusende 4-0-sejr på udebane mod Udinese. Jens Stryger Larsen spillede de første 72 minutter for Udinese mod Napoli, der er det eneste hold i Serie A med maksimumpoint, 12.

Amerikansk fodbold. NFL-spilleren Aaron Jones scorede fire touchdowns og spillede fremragende, da han med Green Bay Packers natten til tirsdag slog Detroit Lions 35-17. Efter kampen ærgrede han sig over, at han mistede en helt særlig halskæde med et smykke med form som en football, der indeholdt aske fra Jones’ afdøde far. »Jeg scorede og faldt i endzone, så jeg må lede efter den. Vi bliver nødt til at finde den«, siger han følge Ritzau til AFP og tilføjer: »Han ville være glad. Han ville sige, at hvis jeg skulle miste halskæden, skulle det være i endzone«, siger Aaron Jones.