Ro på efter pokalchok: AGF scorer tre gange på fire minutter og nedlægger Frem

Fodbold. Efter onsdagens pokalsensation i Nykøbing, der knækkede FC København, var der optimisme at spore i Valby, da Frem fra 3. division torsdag aften tog imod AGF fra Superligaen i pokalturneringen. Men på knap fire minutter i første halvleg blev duellen afgjort, for her scorede AGF tre gange. Det afholdt dog ikke hjemmepublikum fra at udtrykke sin markante støtte til de lokale helte, og efter pausen løftede Frem sit spil. AGF vandt opgøret 3-0, men det var ikke fordi, sejren var prangende. Horsens vandt 3-2 over Silkeborg.

Håndbold. Ringkøbings kvinder kom torsdag langt om længe på pointtavlen i ligaen. Efter fire nederlag i lige så mange kampe vandt Ringkøbing, da det hjemme mod København Håndbold blev til en sejr på 28-27. Dermed har Ringkøbing nu to point for fem kampe. Københavnerne er på tre point og har nu ikke vundet i fire kampe i træk siden sejren i første kamprunde over Holstebro, der efter Ringkøbings sejr er ligaens nye bundprop.

Fodbold. Cristiano Ronaldos revisor har rigeligt at se til. Den 36-årige portugiser, der i sidste måned skiftede fra Juventus til Manchester United, er ifølge det amerikanske magasin Forbes nemlig verdens bedst betalte fodboldspiller. Ifølge Forbes vil Ronaldo i indeværende sæson tjene 125 millioner dollar, ca. 792 millioner kroner. Lidt over halvdelen af beløbet hiver Ronaldo hjem i form af løn og bonusser i Manchester United, mens resten kommer fra lukrative reklameaftaler.

Cristiano Ronaldos rival gennem de seneste 15 år, Lionel Messi, har efter skiftet fra Barcelona til Paris SG mistet toppositionen på Forbes-listen til Ronaldo. Messis indtægter vurderes i denne sæson til at være på 697 millioner kroner i Paris SG, der også må punge stort ud til Neymar og Kylian Mbappé.

Top-10 ifølge Forbes

793 mio. kr. Cristiano Ronaldo, Man. United

Cristiano Ronaldo, Man. United 697 mio. kr. Lionel Messi, Paris SG

Lionel Messi, Paris SG 602 mio. kr. Neymar, Paris SG

Neymar, Paris SG 273 mio. kr. Kylian Mbappe, Paris SG

Kylian Mbappe, Paris SG 260 mio. kr. Mohamed Salah, Liverpool

Mohamed Salah, Liverpool 222 mio. kr. Robert Lewandowski, Bayern München

Robert Lewandowski, Bayern München 222 mio. kr. Andres Iniesta, Vissel Kobe

Andres Iniesta, Vissel Kobe 216 mio. kr. Paul Pogba, Manchester United

Paul Pogba, Manchester United 202 mio. kr. Gareth Bale, Real Madrid

Gareth Bale, Real Madrid 184 mio. kr. Eden Hazard, Real Madrid

Fodbold. Brøndby slipper for at skulle holde styr på Moussa Dembélé, når de forsvarende danske mestre i næste uge møder Lyon i Europa League-gruppespillet. Torsdag skriver den franske klub på sin hjemmeside, at Dembélé, som er Lyons topscorer indtil videre i denne sæson, onsdag pådrog sig en lægskade, der holder ham ude i ’adskillige’ uger. Næste uges møde mellem Lyon og Brøndby spilles på franskmændenes hjemmebane. Det er begge holds anden kamp i gruppespillet. Lyon indledte det med at vinde 2-0 over Rangers, mens Brøndby spillede 0-0 med Sparta Prag.

Olympisk. Amerikanske atleter, der vil med til vinter-OL i Beijing i 2022, skal vaccineres mod coronavirus. Det fremgår af en række retningslinjer, som USA’s Olympiske og Paralympiske Komité (USOPC) løftede sløret for onsdag. Det skriver Ritzau med nyhedsbureauet Reuters som kilde. Hans Natorp, formand i Danmarks Idrætsforbund (DIF), siger til Ritzau, at det ikke er en politik, som man vil følge i Danmark. »Vi følger den tilgang, der er til vaccination generelt i Danmark. Det er jo et frit valg, om man vil lade sig vaccinere, og så må vi helt nøgternt konstatere, at vi i Danmark har været gode til at passe på os selv«, siger DIF-bossen. Danmark sender mindst 31 atleter til vinter-OL i 2022: 25 mandlige ishockeyspillere samt fem kvindelige curlingspillere og en mandlig langrendsløber.

Fodbold. FC Barcelona handlede torsdag ind til fremtiden. På sin hjemmeside skriver klubben, at den fra næste sommer får glæde af den 17-årige tyrker Emre Demir, der kommer til Barcelona fra Kayserispor i hjemlandet. Barcelona betaler, hvad der svarer til 15 millioner kroner for Demir, der har fået en kontrakt fre