Langt til ligestilling: Uefa fordobler pengepræmierne til EM

Fodbold. Der er fortsat langt til økonomisk ligestilling i europæisk landsholdsfodbold, men Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) tager nu et lille skridt i retning af flere midler til de bedste kvindenationer. På Uefa’s eksekutivkomité møde i Chisinau i Moldova er det således vedtaget af fordoble pengepræmierne i forbindelse med EM i England i 2022 fra ca. 60 millioner kroner til ca. 120 millioner kroner til fordeling mellem de 16 deltagende nationer, herunder Danmark. Desuden er der afsat knap 40 millioner kroner, som skal fordeles mellem de klubber, der i alt frigiver 368 spillere til turneringen. Til sammenligning var der ved sommerens EM for mænd pengepræmier på knap 2,8 milliarder kroner til 24 og kompensation til klubberne på ca. 1,5 milliarder kroner.

Fodbold. Real Madrid-kaptajnen Karim Benzema scorede to gange, da storklubben sejrede 6-1 på hjemmebane mod Mallorca og franskmanden topper nu topscorerlisten i La Liga med 8 pletskud i seks kampe. På dagen var midtbanespilleren Marco Asensio i endnu mere hopla med et hattrick. Real fører La Liga med 16 point, Atlético Madrid har 14.

Cykling. Mikkel Honoré har forlænget kontrakten med Deceuninck Quick-Step til udgangen af 2023. DEn 24-årige har i 2021 blandt andet vundet en etapesejr i Baskerlandet Rundt og kørte på podiet i Clásica de San Sebastián.

Motorsport. Sæderne i formel 1-feltet til 2022-sæson er så småt ved at være fyldt op. Haas-holdet har således bekræftet Mick Schumacher og Nikita Mazepin som deres kørere i 2022. I skrivende stund er der kun er ét ledigt sæde – som andenkører hos Alfa Romeo, der har Valtteri Bottas som førstemand.

Fodbold. De danske dommere er blevet hurtigere til at gennemse VAR-situationer. Det skriver Jyllands-Posten. I efteråret 2020 blev der i gennemsnit brugt 95 sekunder på VAR-indgreb per kamp, mens tallet for efterårets første otte runder lyder på bare 22 sekunder. »Det er gået markant bedre, end vi havde forventet. Vi har få indgreb, og de varer kort tid. Det betyder, at man ser lidt til VAR«, siger Michael Johansen, dommerchef i Dansk Boldspil-Union (DBU), til Jyllands-Posten.

Fodbold. I den småskadede Lionel Messis fravær blev det backen Achraf Hakimi, som agerede redningsmand for Paris SG i kampen mod bundproppen Metz i Ligue 1. Her var der voldsom dramatik i tillægstiden, hvor Metz fik to spillere udvist, inden Achraf Hakimi med sin anden scoring sikrede en 2-1-sejr til topholdet. PSG fører Ligue 1 med 21 point for syv kampe, mens Marseille har 14 point for seks kampe.

Fodbold. Uden den skadede danske landsholdsanfører Simon Kjær vandt AC Milan i den italienske Serie A med 2-0 på hjemmebane over Venezia. Milan ligger dermed side om side med Inter i toppen af rækken, hvor begge hold har 13 point efter fem kampe.

Fodbold. Rio de Janeiro-klubben Flamengo har det ene ben i finalen i Copa Libertadores, som er den sydamerikanske mesterholdsturnering. Natten til torsdag sejrede Flamengo i den første semifinale med 2-0 mod Barcelona SC fra Guayaquil i Ecuador. Den anden semifinale står mellem de brasilianske klubber Palmeiras og Atlético Mineiro, som spillede 0-0 i deres første opgør. Der er returkampe i næste uge og finale i Montevideo i Uruguay 27. november.

Fodbold. FC København-træner Jess Thorup er klar i spyttet efter pokalblamagen mod Nykøbing FC i aftes, hvor storklubben tabte 0-3. »Det er sindssygt skuffende, for meget af det vi har bygget op gennem de første 15 kampe som ubesejrede, det har vi smidt væk med vores præstationer i dag og i søndags (0-1 mod FCM, red.)«, siger FCK-træneren til klubbens hjemmeside. Jess Thorup udtrykker samtidig stor respekt for det stærke hold fra den næstbedste række. »Vi fik slet ikke sat os igennem fra start, og så forærede vi dem tidligt i kampen to mål, og så blev det bare svært derfra, for når vi præsterer som vi gjorde, så er der ikke den store forskel på toppen af Superligaen og midten af 1. division«, siger Thorup efter en af de største pokalsensationer i nyere tid.

Fodbold. Onsdagens kampe i den engelske Liga Cup bød på nederlag til Manchester United. Tre dage efter United havde besejret West Ham i London med 2-1 i Premier League, hentede West Ham en 1-0-sejr på Old Trafford i Manchester, hvor Manuel Lanzini blev matchvinder med sin scoring små ti minutter inde i opgøret. Andetsteds i Liga Cuppen afværgede Chelsea en blamage mod Aston Villa, da de sejrede efter en straffesparkskonkurrence, hvor en Aston Villa-forsøg på træværket samt en redning af Kepa Arrizabalaga blev afgørende.

Olympisk. Amerikanske atleter, der vil med til vinter-OL i Beijing i 2022, skal vaccineres mod coronavirus. Det fremgår af en række retningslinjer, som USA’s Olympiske og Paralympiske Komité (USOPC) løftede sløret for onsdag. Det skriver Ritzau med nyhedsbureauet Reuters som kilde. Fra 1. november skal alle medarbejdere og atleter - samt andre, der har adgang til den olympiske komités faciliteter - have modtaget vaccinen. Ved sommerens OL i Tokyo var det ikke et krav fra USOPC, at de amerikanske atleter var vaccineret mod coronavirus. Cirka 100 ud af i alt 613 atleter tog til Japan uden at have fået et stik.

Tennis. Det bliver verdensranglistens nummer 16, spanske Pablo Carreño Busta, som det danske talent Holger Rune skal møde i ATP-kvartfinalen i franske Metz. Kampen spilles fredag.