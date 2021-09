Brøndby-bøde nedsættes med 325.000 kroner

Fodbold. Brøndby har fået en klækkelig bøderabat i forbindelse med mesterskabsfejringen i maj. Baneinvasionen ved guldfesten efter kampen mod FC Nordsjælland 24. maj var oprindeligt takseret til en bod på 450.000 kroner, men efter en appel har Fodboldens Appelinstans nedsat bøden til 125.000 kroner. Bøden er nu alene givet for tilskuernes anvendelse af pyroteknik og ikke baneinvasion.

»Fodboldens Appelinstans har fundet, at Brøndby IF ikke kan drages til ansvar for ’gate crash’ og baneinvasion«, lyder det ifølge Ritzau. »Der var tale om en helt ekstraordinær situation, hvor åbningen af portene skete efter henvendelse fra politiet, fordi der var risiko for alvorlig personskade uden for Brøndby Stadion. Der var mange personer forsamlet uden for Brøndby Stadion, som blev presset op mod portene«, lyder det i kendelsen.

Cykling. Efter et soloangreb 6 km fra mål i juniorernes 121 km lange opgør ved VM i Leuven kunne den 18-årige Per Strand Hagenes lade sig hylde som Norges første guldvinder gennem tiderne i denne disciplin. Nordmanden, der allerede har en aftale i stand med Jumbo-Vismas udviklingshold for de to kommende år, levede således op til den favoritværdighed, han var udstyret med efter flere fremragende resultater sæsonen igennem. Danmarks deltagere faldt – i bogstaveligste forstand – med ære, og hårdest var skæbnen ved Simon Dalby, der havde været særdeles synlig undervejs og var med i den frontgruppe, Hagenes stak fra. Danskeren styrtede i et sving næsten samtidig med, at nordmanden forcerede. Også verdensmesteren i enkeltstart Gustav Wang væltede med 30 km til mål, men både han Dalby og Carl-Frederik Bèvort fuldførte.

Atletik. Søndag hviler løbeentusiasternes øjne igen på Berlin Maraton, hvor der tidligere er sat ikke færre end 11 verdensrekorder, inklusive den eksisterende for mænd, som kenyaneren Eliud Kipchoge er indehaver af med en tid på 2.01,39 timer sat i den tyske hovedstads gader i 2018. Året efter satte Kenenisa Bekele fra Etiopien den hidtil næsthurtigste tid, da han blot var to sekunder fra rekordnoteringen. Den nu 39-årige Kenenisa Bekele er det store trækplaster i Berlin på søndag, og trods en løbspause på næsten to år samt en pandemi og en coronainfektion i slutningen af 2020 er han klar til at sætte kurs mod verdensrekorden. »Jeg kan mærke min energi, og min alder mærker jeg ikke så meget. Det er en god alder som maratonløber«, lød det fra Kenenisa Bekele på et pressemøde fredag i Berlin.

Fodbold. Lørdagens Premier League-opgør mellem mestrene fra Manchester City og Chelseas Champions League-vindere kan blive et stort pejlemærke for udfaldet i den bedste engelske række i denne sæson. Det siger 6’erens ekspert, Mikkel Bischoff, til Ritzau. »Kampen kan få afgørende betydning, fordi de bedste hold i Premier League efterhånden er så gode, at der skal meget få pointtab til, før mesterskabet er tabt«, siger han. Chelsea ligger med 13 point side om side i toppen af ligaen med Liverpool og Manchester United, mens City har 10 point.

Fodbold. Lionel Messis knæskade er værre end først antaget og argentineren må derfor også sidde uge, når Paris SG lørdag møder Montpellier i den franske Ligue 1.

Fodbold. Presset på FC Barcelona og træneren Ronald Koeman voksede torsdag aften, da storklubben skuffede med 0-0 mod Cadiz og danske Jens Jønsson. Ronald Koeman blev udvist for brok efter en episode, hvor Barcelonas Sergio Busquets sparkede en ekstra bold, der var røget ind på banen, mod en Cadiz-spiller for at få spillet stoppet. »Alt, jeg sagde til fjerdedommeren, var, at der var to bolde på banen«, siger Koeman og tilføjer: »Du bliver vist ud for ingenting i det her land. Jeg sagde det til dommeren på en rolig måde, men lad os lade det ligge, da det ikke et mit problem«. Barcelona, der også fik Frenkie de Jong smidt ud midt i 2. halvleg, er blot på en syvendeplads i La Liga med ni point efter fem kampe. Fredag meddelte klubben, at den har appelleret de Jongs andet gule kort samt den advarsel Sergio Busquets fik, da han sparkede den ekstra bold væk.

Motorsport. Finnen Valtteri Bottas satte den hurtigste tid ved fredagens første træning forud for det russiske formel 1-grandprix i Sotji. Holdkammeraten Lewis Hamilton var næsthurtigst på en endnu tør bane. Vejrudsigten varsler voldsom regn til kvalifikationen lørdag og søndagens race vil formentlig heller ikke blive afviklet i tørvejr.

Fodbold. Han laver masser af mål og han er fast inventar i landsholdstruppen. FC København-angriberen Jonas Wind siger til Eurosport, at han regner med, at han spiller i en større liga end Superligaen efter denne sæson. »Jeg kunne godt forestille mig, at det er tidspunktet, jeg skal prøve mig selv af«, siger den 22-årige. FC Københavns sportsdirektør bekræftede tidligere i denne uge hos Discovery, at der kom et bud fra Brentford fra den engelske Premier League i sidste måned, men at buddet var en del under det forventede. Jonas Wind har scoret 42 mål i 102 kampe for FCK og scoret fire mål i 12 landskampe for Danmark.

Tennis. Frederik Løchte Nielsen og makkeren Treat Huey fra Filippinerne er færdige ved Challenger-turneringen i schweiziske Biel. Duoen var topseedet, men tabte i semifinalen til Ruben Bemelmans og Daniel Masur med 4-6, 5-7.

Brydning. Den russiske OL-guldvinder i 120 kilo-klassen fra London i 2012, 34-årige Bilyal Makhov, er blevet udelukket i fire år for brug af doping. Det oplyser Ruslands Antidoping Agentur ifølge Ritzau. (Rusada). Udelukkelsen trådte i kraft 27. januar 2020.

Triatlon. Det traditionsrige ironman-VM skal for første gang afvikles udenfor den amerikanske stat Hawaii, hvor pandemien ikke tillader en afvikling i 2021. Stævnet er nu programsat til 7. maj 2022 og skal foregå i St. George i staten Utah.

Cykling. VM på landevej kommer i 2025 for første gang til at foregå i Afrika. Det er Rwanda, der har fået til opgave at afvikle den prestigefyldte VM-uge i og omkring hovedstaden Kigali, der ligger i over 1.500 meters højde. Rwandas cykelforbund bekræftede torsdag ifølge Cyclingnews værtskabet, mens Den Internationale Cykelunion (UCI) endnu ikke har meldt officielt ud.

Golf. Prestigematchen Ryder Cup mellem USA og Europa indledes fredag i Whistling Straits i Wisconsin i USA med de såkaldte foursomes. Første slag slås kl. 14.05. Europa, der for første gang i ni år er uden danske spillere eller danske rådgivere, er forsvarende mester. Livescore fra Ryder Cup (eksternt link)

Tennis. Holger Runes kvartfinale ved ATP-turneringen i Metz i Frankrig er programsat som dagens sidste. Holger Rune går på banen tidligst kl. 19.30 mod spanieren Pablo Carreno Busta, der er nummer 16 på verdensranglisten.

Fodbold. Serie 1-klubben Aalborg Freja belønnes med 100.000 kroner for at være det sidste tilbageværende seriehold i DBU Pokalen. Gevinsten kom i hus, da Allerød torsdag tabte 1-8 til Brøndby, som nordjyderne nu skal møde i næste runde. Lodtrækningen til 4. runde af pokalturneringen for mænd er foretaget og gav følgende kampe til afvikling 26.-28. oktober: FC Nordsjælland-OB, Aalborg Freja-Brøndby, AGF-SønderjyskE, Middelfart-Randers, Horsens-Vejle, Kolding IF-Nykøbing FC, FC Midtjylland-AaB, FC Fredericia-FA 2000/Hvidovre.

Bueskydning. Mathias Fullerton og Tanja Gellenthien kan fredag sikre Danmark medalje ved VM i amerikanske Yankton. Her skal det danske compound mix-hold møde Korea i bronzematchen, der afvikles fredag klokken 23.00. På vej mod medaljekampen er det blevet til sejre mod Luxemburg og Guatemala og et nederlag til Columbia.

Golf. Den britiske skuespiller Tom Felton, der er kendt for sin rolle som Draco Malfoy i Harry Potter-filmene, kollapsede torsdag under en kendisturnering forud for weekendens Ryder Cup. Det skriver Ritzau med nyhedsbureauet AFP som kilde. Ifølge arrangørerne af turneringen mellem USA og Europa blev skuespilleren efterfølgende bragt til behandling på et lokalt hospital. Det er uklart, hvorfor han kollapsede.

Fodbold. 16-årige Magnus Gaunsbæk fra Nyborg skal de kommende tre år forsøge at udvikle sine evner i storklubben Sporting i Portugal. Fyens Stiftidende skriver ifølge Ritzau, at teenageren har skrevet under på en treårig kontrakt med Sportings akademi, hvor stjerner som Cristiano Ronaldo og Bruno Fernandes har slået sine folder som unge.