Presset Barcelona-træner kom helt op i det røde felt

Fodbold. Presset på FC Barcelona og træneren Ronald Koeman voksede torsdag aften, da storklubben skuffede med 0-0 mod Cadiz og danske Jens Jønsson. Ronald Koeman blev udvist for brok efter en episode, hvor Barcelonas Sergio Busquets sparkede en ekstra bold, der var røget ind på banen, mod en Cadiz-spiller for at få spillet stoppet. »Alt, jeg sagde til fjerdedommeren, var, at der var to bolde på banen«, siger Koeman og tilføjer: »Du bliver vist ud for ingenting i det her land. Jeg sagde det til dommeren på en rolig måde, men lad os lade det ligge, da det ikke et mit problem«. Barcelona, der også fik Frenkie de Jong smidt ud midt i 2. halvleg, er blot på en syvendeplads i La Liga med ni point efter fem kampe.

Direkte sport i tv Fredag 24. september TV 2 Sport 8.10 Cykling: VM, linjeløb, junior (m) 13.20 Cykling: VM, linjeløb, U23 (m) TV3 Sport 10.25/13.55 Formel 1: GP Rusland træning 19.00 Fodbold: HB Køge­-Fredericia TV3 Max 20.30 Fodbold: Fürth­-Bayern München Eurosport 1 19.00 Tennis: Laver Cup Eurosport 2 20.00 Svømning: International League TV 2 Sport X 14.00 Tennis: J&T Banka Ostrava Open (k) Vis mere

Fodbold. Lodtrækningen til 4. runde af pokalturneringen for mænd er foretaget og gav følgende kampe til afvikling 26.-28. oktober: FC Nordsjælland-OB, Aalborg Freja-Brøndby, AGF-SønderjyskE, Middelfart-Randers, Horsens-Vejle, Kolding IF-Nykøbing FC, FC Midtjylland-AaB, FC Fredericia-FA 2000/Hvidovre.

Bueskydning. Mathias Fullerton og Tanja Gellenthien kan fredag sikre Danmark medalje ved VM i amerikanske Yankton. Her skal det danske compound mix-hold møde Korea i bronzematchen, der afvikles fredag klokken 23.00. På vej mod medaljekampen er det blevet til sejre mod Luxemburg og Guatemala og et nederlag til Columbia.

Golf. Den britiske skuespiller Tom Felton, der er kendt for sin rolle som Draco Malfoy i Harry Potter-filmene, kollapsede torsdag under en kendisturnering forud for weekendens Ryder Cup. Det skriver Ritzau med nyhedsbureauet AFP som kilde. Ifølge arrangørerne af turneringen mellem USA og Europa blev skuespilleren efterfølgende bragt til behandling på et lokalt hospital. Det er uklart, hvorfor han kollapsede.

Fodbold. 16-årige Magnus Gaunsbæk fra Nyborg skal de kommende tre år forsøge at udvikle sine evner i storklubben Sporting i Portugal. Fyens Stiftidende skriver ifølge Ritzau, at teenageren har skrevet under på en treårig kontrakt med Sportings akademi, hvor stjerner som Cristiano Ronaldo og Bruno Fernandes har slået sine folder som unge.