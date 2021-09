Christian Poulsen bliver hjælpende hånd for Hjulmand

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 16.10 Håndbold: Mors Thy-GOG (m) TV 2 Sport 8.10 Cykling: VM, linjeløb, junior (k) 12.15 Cykling: VM, linjeløb (k) TV3+ 14.00 Formel 1: GP Rusland, kvalifikation 18.30 Fodbold: Brentford-Liverpool TV3 Sport 7.30 Formel 3: Ruslands Grand Prix 9.25 Formel 2: Ruslands Grand Prix 10.55 Formel 1: GP Rusland, træning 13.00 Fodbold: For. Hjørring-HB Køge (k) 15.30 Fodbold: Frankfurt-FC Köln 18.30 Fodbold: Gladbach-Dortmund 23.00 Motorsport: SportsCar Ch.ship TV3 Max 13.30 Fodbold: Chelsea-Manchester City 16.00 Fodbold: Leeds-West Ham Xee 13.30 Fodbold: Manchester U-Aston Villa 15.30 Fodbold: RB Leipzig-Hertha Berlin Eurosport 1 14.20/16.20 Motocross: VM-afdeling 19.00 Tennis: Laver Cup 22.00 Ridebanespringning: Global Champions Tour Eurosport 2 13.50/15.00 Superbike: VM-afdeling 17.00 Bueskydning: VM 21.00/22.10 Cykelcross: VM-serien TV 2 Sport X 14.00 Fodbold: Alavés-Atlético Madrid 16.15 Fodbold: Valencia-Athletic Bilbao 18.05 Fodbold: Inter-Atalanta 21.00 Fodbold: Real Madrid-Villarreal 01.05 Fodbold: New England-Orlando Vis mere





Fodbold. Christian Poulsen bliver assisterende træner på det mandlige danske landshold. Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) på sin hjemmeside. Den tidligere midtbanespiller tiltræder på landsholdet efter at have været ansat som assistent i den hollandske storklub Ajax. Som aktiv var Poulsen forbi store klubber som Schalke 04, Sevilla, Juventus og Liverpool. »Vi er utroligt glade og stolte over at få Christian med i staben rundt om Kasper Hjulmand«, siger DBU’s fodbolddirektør, Peter Møller. »Christian er fagligt dygtig og har både erfaringen, indsigten og de menneskelige kvaliteter til at løfte vores setup rundt om spillerne yderligere«. Første opgave for Poulsen og resten af landsholdet bliver udekampen mod Moldova i VM-kvalifikationen om to uger. I samme samling kommer Østrig på besøg i Parken. I forvejen er Morten Wieghorst assisterende træner for Kasper Hjulmand.

BLÅ BOG Christian Poulsen 41-årige Christian Poulsen spillede i 2012 den sidste af sine i alt 92 kampe på A-landsholdet i fodbold. Nu vender den tidligere landsholdsanfører tilbage som assistent for landstræner Kasper Hjulmand, der også har Morten Wieghorst i samme funktion. Fulde navn: Christian Bjørnshøj Poulsen

Født: 28. februar 1980

Klubber som træner: Assisterende træner i Ajax (2019-2021)

Position som spiller: Midtbanen

Klubber som spiller: Holbæk, FC København (2000-02), Schalke 04 (2002-06), Sevilla (2006-08), Juventus (2008-10), Liverpool (2010-2011), Evian (2011-2012), Ajax (2012-2014) og FC København (2014-2015)

A-landskampe/mål: 92/6

Debut: 10. november 2001 i en testkamp mod Holland, der endte 1-1

Med ved VM i 2002, EM i 2004, VM i 2010 og EM i 2012

Titler som spiller: Dansk mester med FCK i 2001. Tysk pokalvinder med Schalke 04 i 2005. Uefa Cup-vinder og spansk pokalvinder med Sevilla i 2007. Hollandsk mester med Ajax i 2013 og 2014. Dansk pokalvinder med FCK 2015

Kåret som Årets Spiller i Danmark i 2005 og 2006 (Kilde: dbu.dk m.fl.) Vis mere

Motorsport. Sidste træning forud for formel 1-grandprixet i Rusland er aflyst, og kvalifikationen er også i fare. Det skriver formel 1 på sin hjemmeside. Problemerne drejer sig om meget kraftige regnskyl og tordenvejr over Sotji. Kvalifikationen kan eventuelt blive flyttet til søndag formiddag.

Ishockey. Efter 27 år med René Fasel som præsident har Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) fået en ny mand på posten. Det oplyser forbundet på sin hjemmeside. Det blev dog ikke formanden for Danmarks Ishockey Union (DIU), Henrik Bach Nielsen, som overtog det prestigefyldte hverv. I stedet pegede medlemmerne fra de forskellige nationale forbund på Luc Tardif, der både har fransk og canadisk statsborgerskab. Han bliver dermed den blot anden præsident siden 1994.

Fodbold. En debat på Christiansborg førte fredag til selvransagelse hos virksomheden Sportect, der producerer og sælger pandebåndet headstrong headguard til fodboldspillere. Efter kritik fra flere parter vil virksomheden nu ændre på sin hjemmeside, skriver Jyllands-Posten. Af hjemmesiden vil det ikke længere fremgå, at de stødabsorberende bånd kan reducere antallet af hjernerystelser. Det skrev Sportects direktør, Steen Werner Hamburger, fredag i en e-mail til avisen. »Jeg er blevet klogere i dag (fredag, red.). Det er ikke helt, som jeg troede, det var«, sagde han til Jyllands-Posten. »Indtil videre har vi derfor slettet de udsagn, der kunne give anledning til diskussion. Det betyder dog ikke, at vi ikke fortsat mener, at studiet viser mindst en god indikation af, at den rigtige hovedbeskyttelse kan have en effekt«.

Tennis. I den årlige holdturnering Laver Cup, der denne gang afvikles i Boston, fører Europa 3-1 over Verden. Norske Casper Ruud, italienske Matteo Berrettini og russiske Andrey Rublev vandt deres singler over henholdsvis Reilly Opelka (USA), Felix Auger-Aliassime (Canada) og Diego Schwartzman (Argentina), mens Denis Shapovalov og John Isner (Canada/USA) besejrede Alexander Zverev og Berrettini (Tyskland/Italien) i doublen. Lørdagens program: Stefanos Tsitsipas (Grækenland)-Nick Kyrgios (Australien), Alexander Zverev-John Isner, Daniil Medvedev (Rusland)-Denis Shapovalov og i double Rublev/Tsitsipas-Isner/Kyrgios. Turneringen, der i sine tre tidligere udgaver hver gang er vundet af Europa, afsluttes søndag.

Cykling. Fredag var en stor dag for afrikansk cykling. Her meddelte Den Internationale Cykelunion (UCI), at Rwandas hovedstad, Kigali, var valgt som VM-vært i 2025 som første afrikanske nation. Og samme dag blev der også skrevet historie, da Biniam Ghirmay fra Eritrea snuppede sølv i mændenes U23-linjeløb. Det var første gang, at en sort afrikaner tog en medalje ved et VM i cykling. »For mig, for mit land og for hele Afrika betyder det meget«, siger Biniam Ghirmay efter medaljekørslen ifølge AFP. »Jeg er virkelig glad. Jeg er så stolt af mit land. Det her var for alle eritreere og alle afrikanere«. U23-løbet blev vundet af italieneren Filippo Baroncini.

Bueskydning. Mathias Fullerton og Tanja Gellenthien måtte tage til takke med en fjerdeplads ved VM. Fredag tabte de bronzeduellen i compound for blandede hold til Sydkorea med 148-152 og sluttede dermed lige uden for podiet. Danskerne sad over i første runde. I knald eller fald-runderne skød det danske par sig først forbi Luxembourg og derefter Guatemala. I semifinalen ventede så Columbia, som sejrede med to point. Det sendte Danmark ud i bronzekampen, men her var Kim Yunhee og Kim Jongho for stor en mundfuld for de danske skytter. VM, der afholdes i Yankton i USA, slutter søndag.

Foto: David Stockman/Ritzau Scanpix Følelserne fik frit løb, da Zoe Backstedt lørdag havde vundet VM-guld hos juniorerne.

Følelserne fik frit løb, da Zoe Backstedt lørdag havde vundet VM-guld hos juniorerne. Foto: David Stockman/Ritzau Scanpix

Cykling. Dagen efter at være fyldt 17 år føjede briten Zoe Backstedt guldet i juniorkvindernes linjeløb til den sølvmedalje, hun tidligere på ugen erobrede på enkeltstarten ved VM i Belgien. Den unge brite, datter af de tidligere topryttere englænderen Megan Hughes og den svenske Paris-Roubaix-vinder Magnus Bäckstedt, var den hurtigste i den afgørende duel med amerikaneren Kaia Schmid, da de to nåede sammen til mål efter et langvarigt udbrud. Bronzen gik til den tyske europamester Linda Riedmann, der vandt spurten i forfølgergruppen 57 sekunder bagude. Solbjørk Anderson blev bedste dansker som nr. 25 med et minus på 4.30 minutter.

Cykling. Formanden for Danmarks Cykle Union (DCU), Henrik Jess Jensen, er blevet valgt til Den Internationale Cykelunions (UCI) ledelseskomité. Det skriver DCU i en pressemeddelelse. Jensen, der har været formand for DCU siden 2016, er i forvejen vicepræsident for Den Europæiske Cykelunion (UEC). UCI’s ledelseskomité består af 17 medlemmer fra forskellige lande.