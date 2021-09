Thomas Franks Brentford spiller lige op med Liverpool i forrygende målfest

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 16.10 Håndbold: Mors Thy-GOG (m) TV 2 Sport 8.10 Cykling: VM, linjeløb, junior (k) 12.15 Cykling: VM, linjeløb (k) TV3+ 14.00 Formel 1: GP Rusland, kvalifikation 18.30 Fodbold: Brentford-Liverpool TV3 Sport 7.30 Formel 3: Ruslands Grand Prix 9.25 Formel 2: Ruslands Grand Prix 10.55 Formel 1: GP Rusland, træning 13.00 Fodbold: For. Hjørring-HB Køge (k) 15.30 Fodbold: Frankfurt-FC Köln 18.30 Fodbold: Gladbach-Dortmund 23.00 Motorsport: SportsCar Ch.ship TV3 Max 13.30 Fodbold: Chelsea-Manchester City 16.00 Fodbold: Leeds-West Ham Xee 13.30 Fodbold: Manchester U-Aston Villa 15.30 Fodbold: RB Leipzig-Hertha Berlin Eurosport 1 14.20/16.20 Motocross: VM-afdeling 19.00 Tennis: Laver Cup 22.00 Ridebanespringning: Global Champions Tour Eurosport 2 13.50/15.00 Superbike: VM-afdeling 17.00 Bueskydning: VM 21.00/22.10 Cykelcross: VM-serien TV 2 Sport X 14.00 Fodbold: Alavés-Atlético Madrid 16.15 Fodbold: Valencia-Athletic Bilbao 18.05 Fodbold: Inter-Atalanta 21.00 Fodbold: Real Madrid-Villarreal 01.05 Fodbold: New England-Orlando Vis mere





Fodbold. Med et spansk plankeværk i målet og høj moral efter at have været bagud to gange sikrede oprykkerholdet fra Brentford sig uafgjort hjemme mod Liverpool i et målorgie, der endte 3-3, men kunne have indeholdt flere scoringer, hvis ikke David Raya havde stået en brandkamp. Og det affødte stor ros fra Liverpool-manager Jürgen Klopp efter en kamp, han karakteriserede som »en vild rutsjebanetur«.

»De fortjente at score tre mål for den måde, de spillede på. Vi skulle selv have scoret flere mål. Vi skabte mange store chancer og spillede rigtig godt offensivt, men kunne ikke håndtere dem defensivt«, sagde han efter kampen til Sky Sports.

Med det uafgjorte resultat forsømte Liverpool at lægge yderligere afstand til forfølgerne i Premier League. Nu er holdet blot ét point foran Manchester City, Chelsea, Manchester United og Everton. Brentford ligger på niendepladsen med ni point, fem point efter Liverpool. Hjemmeholdet indledte med Christian Nørgaard som eneste dansker i startopstillingen, men allerede kort før pausen kom Mathias ’Zanka’ Jørgensen på banen i stedet for Ethan Pinnock, der havde bragt Brentford foran 1-0, inden Diogo Jota udlignede for Liverpool. Zanka kunne intet stille op, da Mohamed Salah gjorde det til 2-1, og Curtis Jones hamrede Liverpool foran 3-2 efter Vitaly Janelts udligning, men otte minutter før tid scorede indskiftede Yoane Wissa med et elegant chip til slutresultatet. Til allersidst havde Brentford endda bolden i nettet endnu en gang, men Ivan Toneys scoring blev korrekt annulleret for offside.

»Vi spillede modigt med stor beslutsomhed gennem hele kampen. Da de kom foran med 2-1 i anden halvleg, forblev vi i kampen og kunne måske have vundet«, sagde Thomas Frank efter kampen til BBC ifølge tipsbladet.dk.

Fodbold. Ikke overraskende forskansede Chelsea sig fra start foran eget felt i lørdagens duel med Manchester City, selvom holdet spillede hjemme på Stamford Bridge. Et i perioder meget ensformigt opgør sluttede 1-0 til gæsterne, da Gabriel Jesus i anden halvleg sendte bolden i nettet. Dermed blev den nye Chelsea-manager Thomas Tuchels stime på tre sejre over City brudt. På Old Trafford tog Manchester United imod Aston Villa, og her måtte Ronaldo & Co. efter en jævnbyrdig forestilling bøje sig 0-1, da gæsternes Kortney Hause fik scoret kort før tid. I tillægstiden misbrugte Bruno Fernandes derefter et straffespark.

Fodbold. Nikolaj Hansen scorede første mål, da Vikingur lørdag sikrede sig klubbens første islandske mesterskab i 30 år med en 2-0-sejr over Leiknir. Det var den 28-årige danske angribers 16. sæsonmål, og han slutter dermed som topscorer i ligaen.

Tennis. Holger Runes overmand i kvartfinalen ved Moselle Open i Metz, spanieren Pablo Carreño Busta, kunne lørdag også vinde sin semifinale, da han mødte den franske veteran Gaël Monfils. Busta sejrede 7-5, 7-6 (10/8) og møder i finalen den topseedede polak Hubert Hurkacz, der afviste kvalifikationsspilleren Peter Gojowczyk fra Tyskland i to sæt.

Cykling. Italienske Elisa Balsamo vinder lørdag eftermiddag kvindernes VM i landevejscykling i Belgien. Den 23-årige rytter fra norditalienske Cuneo vandt den afgørende spurt i et decimeret felt foran hollandske Marianne Vos efter flot forarbejde af hendes italienske holdkammerater. Danske Cecilie Uttrup Ludwig var eneste dansker med til mål i frontgruppen, hvor hun tog en ottendeplads. Samme placering som ved VM sidste år. Bronzen gik til polske Katarzyna Niewiadoma.

Foto: David W Cerny/Ritzau Scanpix Anett Kontaveit fra Estland skal søndag spille om WTA-titlen i Ostrava.

Tennis. Ved ugens godt besatte WTA-turnering i tjekkiske Ostrava bliver titelkampen et opgør mellem græske Maria Sakkari og estiske Anett Kontaveit. Sakkari vandt lørdag sin semifinale 6-4, 7-5 over den topseedede polak Iga Swiatek, mens Kontaveit nedlagde den rutinerede hjemmefavorit Petra Kvitova 6-0, 6-4.

Fodbold. Det har været småt med spilletid for Yussuf Poulsen i RB Leipzig i denne sæson. Men lørdag fik den danske landsholdsangriber chancen for start, da han sammen med holdkammeraterne stod over for Hertha Berlin i Bundesligaen. Poulsen takkede for tilliden ved for første gang i sæsonen at komme på måltavlen. Danskeren scorede til 2-0 i Leipzigs storsejr på 6-0. Poulsen skulle blot sætte indersiden på bolden for at sende den i mål efter en god tværaflevering i feltet af Christopher Nkunku. Scoringen faldt cirka midtvejs i første halvleg. Kort forinden havde Nkunku selv bragt Leipzig i front. Franskmanden gjorde det senere også til 5-0 direkte på frispark. Nordi Mukiele, Emil Forsberg og Amadou Haidara stod for de øvrige mål.

Ishockey. Frederikshavn generobrede andenpladsen i ligaen, da klubben lørdag besejrede Rødovre på hjemmebane 3-1. Dermed er nordjyderne oppe på 14 point i tabellen, hvilket er tre færre end førerholdet Aalborg Pirates. Rødovre er tredjesidst med 6 point. Alle fire scoringer faldt i anden periode, hvor Frederikshavn var oppe 3-0, inden udeholdet reducerede.

Fodbold. Christian Poulsen bliver assisterende træner på det mandlige danske landshold. Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) på sin hjemmeside. Den tidligere midtbanespiller tiltræder på landsholdet efter at have været ansat som assistent i den hollandske storklub Ajax. Som aktiv var Poulsen forbi store klubber som Schalke 04, Sevilla, Juventus og Liverpool. »Vi er utroligt glade og stolte over at få Christian med i staben rundt om Kasper Hjulmand«, siger DBU’s fodbolddirektør, Peter Møller. »Christian er fagligt dygtig og har både erfaringen, indsigten og de menneskelige kvaliteter til at løfte vores setup rundt om spillerne yderligere«. Første opgave for Poulsen og resten af landsholdet bliver udekampen mod Moldova i VM-kvalifikationen om to uger. I samme samling kommer Østrig på besøg i Parken. I forvejen er Morten Wieghorst assisterende træner for Kasper Hjulmand.

BLÅ BOG Christian Poulsen 41-årige Christian Poulsen spillede i 2012 den sidste af sine i alt 92 kampe på A-landsholdet i fodbold. Nu vender den tidligere landsholdsanfører tilbage som assistent for landstræner Kasper Hjulmand, der også har Morten Wieghorst i samme funktion. Fulde navn: Christian Bjørnshøj Poulsen

Født: 28. februar 1980

Klubber som træner: Assisterende træner i Ajax (2019-2021)

Position som spiller: Midtbanen

Klubber som spiller: Holbæk, FC København (2000-02), Schalke 04 (2002-06), Sevilla (2006-08), Juventus (2008-10), Liverpool (2010-2011), Evian (2011-2012), Ajax (2012-2014) og FC København (2014-2015)

A-landskampe/mål: 92/6

Debut: 10. november 2001 i en testkamp mod Holland, der endte 1-1

Med ved VM i 2002, EM i 2004, VM i 2010 og EM i 2012

Titler som spiller: Dansk mester med FCK i 2001. Tysk pokalvinder med Schalke 04 i 2005. Uefa Cup-vinder og spansk pokalvinder med Sevilla i 2007. Hollandsk mester med Ajax i 2013 og 2014. Dansk pokalvinder med FCK 2015

Kåret som Årets Spiller i Danmark i 2005 og 2006 (Kilde: dbu.dk m.fl.) Vis mere

Fodbold. Lyngby overvandt lørdag på hjemmebane et tidligt mål imod og vandt 3-1 over Hvidovre i 1. division. Det kongeblå mandskab er dermed nr. 2 i landets næstbedste række med sine 20 point i 9 kampe. FC Helsingør topper med 24 point i 10