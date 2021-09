Brøndby-bomber drømmer om udlandet. Og det må gerne være snart

Direkte sport i tv TV 2 Sport 09.00 Badminton: Kina-Indien 15.00 Badminton: Danmark-Rusland 20.00 Håndbold: Fredericia-Ribe/Esbjerg TV3 Sport 19.00 Fodbold: AGF-SønderjyskE 02.10 NFL: Dallas-Philadelphia TV3 Max 21.00 Fodbold: Crystal Palace-Brighton TV 2 Sport X 21.00 Fodbold: Fuenlabrada-Cartagena

Fodbold. Med 19 mål og titlen som topscorer i den seneste sæson var Brøndbys angriber Mikael Uhre et interessant emne for flere klubber i udlandet. Men det rigtige bud kom aldrig, og derfor er den 26-årige frontløber stadig i Danmark, fortalte han efter gårsdagens 2-1 sejr over Aab. Overfor Ritzau erkender han dog, at han gerne vil til udlandet, og at det måske snart er ved at være tid.

»Ja, det kan godt være. Det kommer an på, om der er den rigtige pakke, for det skal ikke bare være for at komme ud. Jeg håber, jeg kan blive ved med at bygge på og forhåbentlig tage det næste skridt«, siger Mikael Uhre ifølge Ritzau.

Tennis. For fjerde gang i træk vandt Europa over resten af verden i Laver Cup. Verdensholdet fik ikke et ben til jorden mod europæerne og derfor sluttede turneringen med en europæisk sejr på hele 14-1. Laver Cup er blevet spillet fire gange og er en turnering for herrespillere.

Den svenske tennislegende Björn Borg stod for at udtage det europæiske hold, mens amerikanske John McEnroe har stået i spidsen for resten af verden.

Tennis. Den danske tennisspiller August Holmgren kommer akkurat ikke med til den kommende ATP-turnering i San Diego. Det står klart, efter at han sent søndag aften dansk tid tabte kvalifikationsfinalen til italienske Salvatore Caruso med cifrene 6-4, 3-6, 6-7 (7-9). Holmgren ligger bare nummer 903 på verdensranglisten, mens Caruso er nummer 124. Derfor kommer nederlaget heller ikke som den store overraskelse.

Fodbold. FC Nordsjælland forlængede i sidste uge kontrakten med det norske stortalent Andreas Schjelderup, så kontrakten nu løber frem til sommeren 2024. Men sportsdirektør Mikkel Hemmersam regner med at sælge nordmanden før det.

»Der er ikke lagt nogen plan for, hvornår han skal skydes afsted, men det er klart, at sådan som han viser sig frem nu og udvikler sig, så regner jeg ikke med, at han er der til 2024«, siger Hemmersam ifølge Ritzau.

Sportsdirektøren spår desuden, at nordmanden kan bringe den hidtidige rekord på omkring 150 millioner kroner fra salget af Kamaldeen Sulemana i fare, når han skal finde sin næste klub.