Viktor Axelsen bankede sin modstander i første kamp efter OL-guld

Badminton. Det er næsten to måneder siden, at Viktor Axelsen ketsjersmækkede sig ind i alle danskeres hjerter, da han vandt OL-guld i Tokyo. Siden har han været en del i vælten for sin flytning til Dubai, men i dag vendte han så tilbage til det, det handler om spillet på banen. Og der var ikke meget ryst at spore hos Axelsen, der stillede op i single for det danske landshold i holdkampen mod Rusland ved Sudirman Cup.

Her bankede Viktor Axelsen sin modstander i to sæt med cifrene 21-11, 21-12. Med sejren udlignede han Danmarks kamp mod Rusland til 1-1. Før Axelsens sejr havde Mathias Christiansen og Alexandra Bøje nemlig tabt deres mixeddouble i tre sæt.

Fodbold. FC Barcelona-angriberen Martin Braithwaite kommer ikke i aktion i flere landskampe i indeværende kalenderår. Det fastslår landstræner Kasper Hjulmand på et pressemøde mandag. Han har været i kontakt med Braithwaite, der er ude med en knæskade, som han er blevet opereret for.

Hjulmand ved dog ikke, hvornår Braithwaite præcis kan spille fodboldkampe igen, men angriberen bliver ikke klar til Danmarks landskampe i oktober og november. »Det bliver ikke i de her to samlinger, vi har nu. Det bliver hverken til oktober eller november, og så tager vi den derfra. Men lur mig, om ikke han kommer stærkt tilbage«, siger Hjulmand.

Håndbold. Den tidligere landsholdsfløj Fie Woller overvejede tidligere på året, om hun var færdig med håndboldkarrieren. Men hun kom på andre tanker. I dag er hun nemlig blevet præsenteret som ny spiller i den franske klub, Nantes. Woller, der har 65 A-landskampe på CV’et, har i de seneste måneder været klubløs, efter at hun stoppede i Bourg de Péage.

Direkte sport i tv TV 2 Sport 09.00 Badminton: Kina-Indien 15.00 Badminton: Danmark-Rusland 20.00 Håndbold: Fredericia-Ribe/Esbjerg TV3 Sport 19.00 Fodbold: AGF-SønderjyskE 02.10 NFL: Dallas-Philadelphia TV3 Max 21.00 Fodbold: Crystal Palace-Brighton TV 2 Sport X 21.00 Fodbold: Fuenlabrada-Cartagena

Fodbold. Med 19 mål og titlen som topscorer i den seneste sæson var Brøndbys angriber Mikael Uhre et interessant emne for flere klubber i udlandet. Men det rigtige bud kom aldrig, og derfor er den 26-årige frontløber stadig i Danmark, fortalte han efter gårsdagens 2-1 sejr over AaB. Overfor Ritzau erkender han dog, at han gerne vil til udlandet, og at det måske snart er ved at være tid.

»Ja, det kan godt være. Det kommer an på, om der er den rigtige pakke, for det skal ikke bare være for at komme ud. Jeg håber, jeg kan blive ved med at bygge på og forhåbentlig tage det næste skridt«, siger Mikael Uhre ifølge Ritzau.

Amerikansk fodbold. Los Angeles Rams vandt søndag aften over de forsvarende Super Bowl-vindere fra Tampa Bay Buccaneers med 34-24. Rams’ quarterback Matthew Stafford havde stor andel i sejren med sine fire touchdowns og kast for 343 yards. Med sejren er Los Angeles Rams et af bare fem hold, der har vundet alle tre kampe i sæsonen hidtil.

Bordtennis. Danmarks herrelandshold i bordtennis spiller fr