AGF'er bliver kaldt provokerende: »Hver gang jeg gør noget, så går folk amok«

Fodbold. AGF’s Jón Dagur Thorsteinsson har været i fokus på det seneste og i aftes blev han matchvinder i 1-0-sejren mod Sønderjyske. I sidste superligarunde mod Silkeborg blev islændingen fanget i gentagne forsøg på film og han er blevet beskyldt for provokerende adfærd på banen. Kritikken preller af på den 22-årige. »Jeg er nok ved at blive vant til det. Hver gang jeg gør noget, så går folk amok, men jeg går ikke rigtig op i det«, siger han til Ritzau og tilføjer: »Jeg er den, jeg er, og jeg ved, at jeg nogle gange gør noget, som jeg ikke burde have gjort. Det rager mig ikke, hvis nogen har lyst til at skrive noget på sociale medier eller i avisen«.

Direkte sport i tv Tirsdag 28. september TV 2 Sport 09.00 Badminton: Taiwan-Tyskland 15.00 Badminton: Japan-England 18.30 Håndbold: Ajax-København (k) 20.30 Håndbold: Silkeborg/Voel-Herning/Ikast TV3+ 21.00 Fodbold: PSG-Manchester City TV3 Sport 14.00 Fodbold: U19, RB Leipzig-Brugge 16.00 Fodbold: U19, PSG-Manchester C 18.45 Fodbold: Ajax-Besiktas 21.00 Fodbold: Porto-Liverpool TV3 Max 18.45 Fodbold: Shakhtar D.-Inter 21.00 Fodbold: AC Milan-Atlético M. Eurosport 1 13.30 Cykling: Sicilien Rundt 15.00 Cykling: Kroatien Rundt TV 2 Sport X 17.00 Tennis: Chicago Fall Classic (k) Vis mere

Fodbold. VM hvert andet år? Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) plan kaster hovedrysten af sig hos den danske landstræner Kasper Hjulmand, der efterlyser, at de aktive spillere tages med på råd. »Man burde spørge spillerne. Spillere og fagfolk burde også have noget at sige. Jeg synes ikke, at det er en god idé«, siger Hjulmand ifølge Ritzau og tilføjer: »I Europa har vi en fantastisk turnering i EM. Så jeg synes ikke, at det er en god idé, som jeg har set planerne rullet ud«.

Fodbold. Sæsonens store overraskelse i den engelske Premier League kunne ikke stå distancen mandag aften i udekampen mod Crystal Palace, men Brighton fik i slutfasen udlignet til 1-1 og fik dermed alligevel point med hjem til sydkysten.

Neal Maupay udlignede i tillægstiden efter at Wilfried Zaha gjort det til 1-0 for Crystal Palace på et straffespark. Dermed forbliver Brighton på sjettepladsen, som klubben var røget ned på efter weekendens kampe i Premier League. Brighton har 13 point - samme antal, som Manchester City, Chelsea, Manchester United og Everton. femtepladsen. Liverpool fører Premier League med 14 point.

Fodbold. Landsholdene fik mandag Forenet Kredit som ny sponsor. Ifølge Dansk Boldspil-Union (DBU) er det første gang, at en sponsor støtter herre- og kvindelandsholdet lige meget. Kvindernes landstræner, Lars Søndergaard, siger ifølge Ritzau, at det er på høje tid, at kvinder får det samme i indtægter fra sponsorer som mænd. » Som samfundet er i dag, så er det egentlig meget naturligt. Vi snakker ofte om sammenhængskraft og fællesskab. Og at sammen bliver vi stærkere«, siger landstræneren. DBU har ikke oplyst de økonomiske detaljer i sponsoratet.

Fodbold. Andreas Cornelius har mål i sig i øjeblikket. Mandag aften scorede angriberen igen for sin tyrkiske klub Trabzonspor, da han med en hovedstødsscoring sikrede klubben 1-1 i den bedste tyrkiske række mod Alanyaspor. Med det ene point har Trabzonspor 15 point på andenpladsen i Süper Lig, som føres af Fenerbahce med 16 point.

Fodbold. Den tidligere hollandske stjerne Jaap Stam er blevet fyret som cheftræner for FC Cincinnati fra den nordamerikanske MLS liga.

Tennis. 38-årige Kim Clijsters’ tredje comeback på WTA Tour endte med et nederlag, da den tidligere verdensetter og firedobbelte grandslamvinder mandag mødte Hsieh Su-wei fra Taiwan. Clijsters tabte i 1. runde i amerikanske Chicago med cifrene 3-6, 7-5, 3-6.