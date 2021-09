Nu gik det lige så godt: Clara Tauson er skadet

Tennis. Clara Tauson skulle i denne uge have deltaget i en WTA-turnering i Kasakhstan, men den 18-årige dansker, der for nyligt vandt turneringen i Luxembourg, plejer en skade i det ene ben og har meldt afbud. Det skriver Ekstra Bladet. Heller ikke gigantturneringen i Indian Wells i Californien fra 6. oktober bliver med Tauson-deltagelse. Næste turnering for Clara Tauson ser dermed ud til at blive på Tenerife fra 18. oktober. Her er ranglistens nummer 6, Elina Svitolina, topseedet.

Fodbold. Paris SG meddeler, at Lionel Messi er tilbage i truppen til aftenes kamp i Champions League i Paris mod Manchester City. Lionel Messi har misset de seneste to ligakampe for PSG med en mindre knæskade.

Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

Champions League i aften

18.45 Ajax-Besiktas, Shakhtar Donetsk-Inter

Ajax-Besiktas, Shakhtar Donetsk-Inter 21.00 AC Milan-Atl. Madrid, Dortmund-Sporting, FC Porto-Liverpool, Paris SG-Manchester City, RB Leipzig-Club Brugge, Real Madrid-Sheriff Tiraspol

AC Milan-Atl. Madrid, Dortmund-Sporting, FC Porto-Liverpool, Paris SG-Manchester City, RB Leipzig-Club Brugge, Real Madrid-Sheriff Tiraspol Stillinger i Champions League

Fodbold. Bundklubben i den bedste række på Færøerne, TB Tvøroyri, har ansat briten Helen Lorraine Nkwocha som ny cheftræner. Medier på Færøerne skriver, at det er første gang, at en klub fra en europæisk nations bedste række for mænd har ansat en kvindelig cheftræner. I 2013 havde portugiseren Helena Costa indgået en aftale med den franske Ligue 2-klub Clermont Foot om at overtage cheftrænerposten, men den portugisiske kvinde ragede efter nogle spillerindkøb uklar med ledelsen, der i stedet ansatte Corinne Diacre, som siden 2017 har været landstræner for de franske kvinder. Corinne Diacre blev i 2014 dermed den første kvinde til at være cheftræner for et hold fra en europæisk nations bedste eller næstbedste række.

Fodbold. En skade holdt ham ude af EM-turneringen samt efterårets første kampe i VM-kvalifikationen. Men nu er han tilbage. Få dage før sin 40 års fødselsdag er AC Milan-angriberen Zlatan Ibrahimovic blevet udtaget til det svenske landshold til kampene VM-kvalifikationen mod Kosovo og Grækenland 9. og 12 oktober.

Olympisk. Salling Fondene har på ny gravet dybt i lommerne og doneret 50 millioner kroner til Team Danmark. Pengene skal give Danmarks bedste atleter et rygstød forud for OL i Paris i 2024. »Midlerne giver Team Danmark mulighed for at hjælpe dem til at nå højeste niveau, og deres præstationer er med til at samle hele Danmark, som vi senest har oplevet i den imponerende sportssommer, vi har haft i år«, siger Lars Krarup, der er Team Danmark-formand. Salling Fondene har doneret 190 millioner kroner til dansk idræt siden 2009.

Fodbold. AGF’s Jón Dagur Thorsteinsson har været i fokus på det seneste og i aftes blev han matchvinder i 1-0-sejren mod Sønderjyske. I sidste superligarunde mod Silkeborg blev islændingen fanget i gentagne forsøg på film og han er blevet beskyldt for provokerende adfærd på banen. Kritikken preller af på den 22-årige. »Jeg er nok ved at blive vant til det. Hver gang jeg gør noget, så går folk amok, men jeg går ikke rigtig op i det«, siger han til Ritzau og tilføjer: »Jeg er den, jeg er, og jeg ved, at jeg nogle gange gør noget, som jeg ikke burde have gjort. Det rager mig ikke, hvis nogen har lyst til at skrive noget på sociale medier eller i avisen«.

Håndbold. Odense-playmakeren Helena Elver har pådraget sig endnu en knæskade. Skaden skete til træning kort før hendes mulige comeback. 23-årige Helena Elver skal nu opereres for at få vurderet skadens omfang. »Vi er utrolig kede af det på Elvers vegne. Hun har igennem det seneste år kæmpet en hård kamp for at komme tilbage på banen, og hun kunne endelig ane et snarligt comeback«, siger Odense-direktør Lars Peter Hermansen til klubbens hjemmeside.

Fodbold. Det kuldsejlede Super League-projekt kan få yderligere juridisk efterspil, skriver Ritzau. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) vil have en dommer i det spanske retssystem fjernet. Dommeren Ruiz de Lara afgjorde i sidste uge, at Uefa skulle trække trusler om sanktioner mod de tre tilbageværende klubber i Super League-projektet tilbage. Det imødekom Uefa mandag, men tirsdag formiddag fik tonen en anden lyd. Uefa skriver, at der har været ’betydelige uregelmæssigheder’ i processen, og forbundet forventer derfor, at dommeren træder tilbage.

Fodbold. VM hvert andet år? Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) plan kaster hovedrysten af sig hos den danske landstræner Kasper Hjulmand, der efterlyser, at de aktive spillere tages med på råd. »Man burde spørge spillerne. Spillere og fagfolk burde også have noget at sige. Jeg synes ikke, at det er en god idé«, siger Hjulmand ifølge Ritzau og tilføjer: »I Europa har vi en fantastisk turnering i EM. Så jeg synes ikke, at det er en god idé, som jeg har set planerne rullet ud«.

Fodbold. Sæsonens store overraskelse i den engelske Premier League kunne ikke stå distancen mandag aften i udekampen mod Crystal Palace, men Brighton fik i slutfasen udlignet til 1-1 og fik dermed alligevel point med hjem til sydkysten.

Neal Maupay udlignede i tillægstiden efter at Wilfried Zaha gjort det til 1-0 for Crystal Palace på et straffespark. Dermed forbliver Brighton på sjettepladsen med 13 point - samme antal, som Manchester City, Chelsea, Manchester United og Everton. Liverpool fører Premier League med 14 point.

Fodbold. Landsholdene fik mandag Forenet Kredit som ny sponsor. Ifølge Dansk Boldspil-Union (DBU) er det første gang, at en sponsor støtter herre- og kvindelandsholdet lige meget. Kvindernes landstræner, Lars Søndergaard, siger ifølge Ritzau, at det er på høje tid, at kvinder får det samme i indtægter fra sponsorer som mænd. » Som samfundet er i dag, så er det egentlig meget naturligt. Vi snakker ofte om sammenhængskraft og fællesskab. Og at sammen bliver vi stærkere«, siger landstræneren. DBU har ikke oplyst de økonomiske detaljer i sponsoratet.

