Cheftræner for Moldovisk miniput efter sejr over Real Madrid: »Vi har ikke gjort noget ekstraordinært endnu«

Fodbold. Den var der nok ikke mange, der havde set komme..... Men ikke desto mindre er det et faktum: FC Sheriff Tiraspol topper Champions league gruppe D efter en choksejr over Real Madrid. Det er første gang, at det ukendte hold overhovedet er med i turneringen. Og tirsdagens imponerende bedrift får klubben til at tro på, at de kan fortsætte med at levere. Sådan lyder det fra holdets anfører Frank Castaneda: »For os er det en drøm at have vundet her. Vi er så glade og nyder det bare. Vi drømmer om at nå i ottendedelsfinalen, og det er vores mål«.