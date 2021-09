NBA-spillere, som ikke er vaccineret, skal opholde sig i et separat omklædningsrum og må ikke deltage i fællesspisning

Basket. Mindst 90 procent af spillerne i NBA er blevet vaccineret. Men dem,der ikke er vaccineret mod coronavirus, går en lang liste af restriktioner i møde i den kommende NBA-sæson. De må blandt andet ikke spise indendørs i samme rum som andre spillere, og de skal befinde sig i et omklædningsrum, der er så langt væk fra de øvrige spilleres som muligt. Og så skal de testes dagligt, før de ankommer til træningsfaciliteter, deltager i klubaktiviteter eller interagerer med andre spillere og trænere.

Foto: Tommy Gilligan/Ritzau Scanpix

Bradley Beal fra Washington Wizards er en af de spillere, som ikke er blevet vaccineret. Beal sagde mandag ifølge ESPN, at han havde overvejet det, men at han indtil videre ikke lader sig vaccinere på grund af personlige årsager.

Fodbold. Den var der nok ikke mange, der havde set komme..... Men ikke desto mindre er det et faktum: FC Sheriff Tiraspol topper Champions league gruppe D efter en choksejr over Real Madrid. Det er første gang, at det ukendte hold overhovedet er med i turneringen. Og tirsdagens imponerende bedrift får klubben til at tro på, at de kan fortsætte med at levere. Sådan lyder det fra holdets anfører Frank Castaneda: »For os er det en drøm at have vundet her. Vi er så glade og nyder det bare. Vi drømmer om at nå i ottendedelsfinalen, og det er vores mål«.

Også Sheriff-træner Yuriy Vernydu var ovenud tilfreds med sit mandskab, men mere afdæmpet i forhold til fremtidige mål: »Vi tænker ikke på at være en del af de sidste 16 hold endnu, for vi har ikke gjort noget ekstraordinært endnu. Det går bare fremad skridt for skridt«, lød det fra cheftræneren.

Foto: Javier Soriano/Ritzau Scanpix

Fodbold. Tirsdag fik Lionel Messi endelig hul på målbylden for PSG, da han fik sat sit første mål for klubben i kassen: »Det er rigtigt, at jeg var begyndt at blive desperat for at socre mit første mål«, sagde Messi til tv-stationen Canal Plus og tilføjede: »Jeg har ikke spillet så meget på det sidste, og jeg har kun spillet her på hjemmebane én gang, men jeg er ved at falde til på holdet lidt efter lidt«.