OL var fixet: »Der herskede en kultur af frygt, intimidering  og lydighed blandt dommerne«

Boksning. Kvalifikationen til OL og medaljekampe under selve legene i Rio de Janeiro i 2016 var langt henad vejen aftalt spil. Det har Det Internationale Amatørbokseforbunds (AIBA) uafhængige undersøger, Richard McLaren, fundet frem til. I første del af en rapport konkluderer den canadiske advokat, der også stod bag opklaringsarbejdet i forbindelse med den store russiske sag om statskontrolleret doping, at ledere i AIBA bevidst udvalgte kampdommere, som kunne manipuleres med henblik på matchfixing. »Der herskede en kultur af frygt, intimidering og lydighed blandt dommerne«, hedder det blandt andet i rapporten. Hvem, der nøjagtigt har stået bag unoderne, har Richard McLaren derimod ikke været i stand til at finde frem til.

AIBA har i en årrække været ledet på kontroversiel facon af et broget persongalleri. Blandt andet har usbekeren Gafur Rakhimov, som af amerikanske myndigheder er udpeget som en storspiller på det globale narkotikamarked, tidligere været præsident. AIBA blev forud for OL i Tokyo frataget retten til selv at afvikle OL-turneringen, og Den Internationale Olympiske Komité har endnu ikke garanteret at traditionssporten også er på det olympiske program i 2024 i Paris.

Bordtennis. De danske mænd er startet fremragende ved hold-EM i Cluj i Rumænien. Torsdag blev Portugal besejret med 3-0 af Jonathan Groth og co., der nu er klar til at spille kvartfinale.

Håndbold. Kvindelige udøvere af strandhåndbold får nu opbakning fra kulturministrene i de nordiske lande i bikini-sagen. Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) idømte i juli idømte Norges håndboldforbund en bøde, fordi kvindelandsholdet spillede i short og ikke i bikini, som reglerne foreskriver.

Foto: Handout/Ritzau Scanpix Strandhåndbold for mænd.

Strandhåndbold for mænd. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Mændene må derimod gerne spille i shorts. Og den forskelsbehandling skal der gøres op med, lyder det fra kultur- og sportsministrene. De har nu sendt en opfordring til Det Internationale Håndboldforbund (IHF).

Foto: Handout/Ritzau Scanpix Strandhåndbold for kvinder.

Strandhåndbold for kvinder. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

»Der skal ikke være et krav om, at kvindelige strandhåndboldspillere skal have bikini på, når de hellere vil spille i shorts. Der er ikke et lignende krav til mændene, og derfor skal der selvfølgelig heller ikke være et hos kvinderne«, siger den danske kulturminister, Ane Halsboe-Jørgensen (S) og tilføjer: »Kravet er forældet, og man skulle tro, det hørte et andet århundrede til. Og så har jeg også svært ved at se, hvilke sportslige grunde der skulle ligge bag, at kvindelige udøvere skal spille i bikini«.

Cykling. WorldTour-starten i 2022 kører udenom det australske Tour Down Under. Det er coronapandemien og strenge lokale karantænekrav, der sætter en stopper for en afvikling i januar næste år.

Cykling. Mikkel Honoré (Quick-Step) kører ikke flere løb i 2021. Danskeren styrtede i søndagens VM-løb og pådrog sig en skade i højre håndled, der holder ham ude resten af året. Det meddeler Quick-Step på sin hjemmeside.

Fodbold. Den tidligere målmand Casper Ankergren vender tilbage til Brøndby i en rolle som målmandstræner. 41-årige Ankergren forlod Brøndbsy som spiller i 2007 og rejste til England, hvor han spillede for Leeds og Brighton, inden han blev tilknyttet trænerstaben hos sidstnævnte.

Fodbold. Blot en måned efter han debuterede på FC Barcelonas førstehold er den kun 17-årige midtbanespiller Gavi Paez udtaget til det spanske landshold. Gavi Paez kan med blot seks professionelle kampe i bagagen få debut i Nations Leagues-slutspillet, hvor Spanien skal møde de italienske europamestre i semifinalen 6. oktober. »Jeg har kendt Gavi i mange år efterhånden, og jeg er sikker på, at han bliver en vigtig spiller for både sin klub og Spanien«, siger landstræner Luis Enrique.

Foto: Patricia De Melo Moreira/Ritzau Scanpix 288 minutters spilletid har overbevist den spanske landstræner Luis Enrique om, at Gavi Paez er en spiller, der er værd at satse på.

288 minutters spilletid har overbevist den spanske landstræner Luis Enrique om, at Gavi Paez er en spiller, der er værd at satse på. Foto: Patricia De Melo Moreira/Ritzau Scanpix

Motorsport. Qatar debuterer som vært for et formel 1-grandprix to år tidligere end planlagt. Sæsonens 20. løb i årets VM-serie skal således afvikles 21. november på Losail International Circuit. Løbet i Qatar skulle egentlig først have været med i VM-serien fra 2023. »Der har været en stærk vilje fra Qatars side om at hjælpe F1 og i løbet af denne proces er visionerne for et længere partnerskab blevet diskuteret og aftalt«, hedder det i et statement fra F1-organisationen.

Atletik. Sprinteren Krystsina Tsimanouskaya kritiserede under OL i Tokyo det politiske styre i hjemlandet Hviderusland og blev derefter forsøgt frihedsberøvet af to trænere, der ville sende hende hjem til Minsk. Tsimanouskaya fik dog hjælp af japansk politi og kom til den polske ambassade i Tokyo, inden hun fik humanitært visum og rejste til Polen. Krystsina Tsimanouskayas to tidligere træneres rolle i hendes tilbageholdelse skal nu kulegraves. Det oplyser Den Internationale Olympiske Komité og atletikforbundet World Athletics.

Håndbold. GOG-mændene kender nu modstanderne i det kommende gruppespil i European League. Lodtrækningen sendte fynboerne i armene på franske Nantes, russiske Chekhovskie Medvedi, finske Riihimäki Cocks, tyske Lemgo og Benfica fra Portugal. GOG indleder på udebane 19. oktober mod Chekhovskie Medvedi.

Dødsfald. Den tidligere træner for det danske banelandshold, Heiko Salzwedel, er død. Det oplyser den nuværende landstræner, Casper Jørgensen, til Ekstra Bladet. DDR-tyskeren, som fra 2005 til 2008 stod i spidsen for banelandsholdet, blev 64 år.

Fodbold. Brøndby har taget et par taktiske fif med i bagagen til Lyon, hvor mesterholdet i aften møder den franske storklub i Europa League. »Vi kommer til at spille på en måde, vi aldrig har spillet på før«, afslørede Niels Frederiksen på et pressemøde onsdag aften. »Men jeg vil selvfølgelig ikke gå ind i, hvad