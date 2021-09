Politisk opbakning til at droppe bikini: »Kravet er forældet, og man skulle tro, det hørte et andet århundrede til«

Håndbold. Kvindelige udøvere af strandhåndbold får nu opbakning fra kulturministrene i de nordiske lande i bikini-sagen. Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) idømte i juli idømte Norges håndboldforbund en bøde, fordi kvindelandsholdet spillede i short og ikke i bikini, som reglerne foreskriver.

Mændene må derimod gerne spille i shorts. Og den forskelsbehandling skal der gøres op med, lyder det fra kultur- og sportsministrene. De har nu sendt en opfordring til Det Internationale Håndboldforbund (IHF).

»Der skal ikke være et krav om, at kvindelige strandhåndboldspillere skal have bikini på, når de hellere vil spille i shorts. Der er ikke et lignende krav til mændene, og derfor skal der selvfølgelig heller ikke være et hos kvinderne«, siger den danske kulturminister, Ane Halsboe-Jørgensen (S) og tilføjer: »Kravet er forældet, og man skulle tro, det hørte et andet århundrede til. Og så har jeg også svært ved at se, hvilke sportslige grunde der skulle ligge bag, at kvindelige udøvere skal spille i bikini«.

Fodbold. Den tidligere målmand Casper Ankergren vender tilbage til Brøndby i en rolle som målmandstræner. 41-årige Ankergren forlod Brøndbsy som spiller i 2007 og rejste til England, hvor han spillede for Leeds og Brighton, inden han blev tilknyttet trænerstaben hos sidstnævnte.

Motorsport. Qatar debuterer som vært for et formel 1-grandprix to år tidligere end planlagt. Sæsonens 20. løb i VM-serien skal således afvikles 21. november på Losail International Circuit. Løbet i Qatar skulle egentlig først have været med i VM-serien fra 2023.

Atletik. Sprinteren Krystsina Tsimanouskaya kritiserede under OL i Tokyo det politiske styre i hjemlandet Hviderusland og blev derefter forsøgt frihedsberøvet af to trænere, der ville sende hende hjem til Minsk. Tsimanouskaya fik dog hjælp af japansk politi og kom til den polske ambassade i Tokyo, inden hun fik humanitært visum og rejste til Polen. Krystsina Tsimanouskayas to tidligere træneres rolle i hendes tilbageholdelse skal nu kulegraves. Det oplyser Den Internationale Olympiske Komité og atletikforbundet World Athletics.

Håndbold. GOG-mændene kender nu modstanderne i det kommende gruppespil i European League. Lodtrækningen sendte fynboerne i armene på franske Nantes, russiske Chekhovskie Medvedi, finske Riihimäki Cocks, tyske Lemgo og Benfica fra Portugal. GOG indleder på udebane 19. oktober mod Chekhovskie Medvedi.

Dødsfald. Den tidligere træner for det danske banelandshold, Heiko Salzwedel, er død. Det oplyser den nuværende landstræner, Casper Jørgensen, til Ekstra Bladet. DDR-tyskeren, som fra 2005 til 2008 stod i spidsen for banelandsholdet, blev 64 år.

Fodbold. Brøndby har taget et par taktiske fif med i bagagen til Lyon, hvor mesterholdet i aften møder den franske storklub i Europa League. »Vi kommer til at spille på en måde, vi aldrig har spillet på før«, afslørede Niels Frederiksen på et pressemøde onsdag aften. »Men jeg vil selvfølgelig ikke gå ind i, hvad det præcist er. Men man kan godt forvente, at der sker noget, der ikke er sket før«, tilføjer Niels Frederiksen.

Ændringen af spillestilen skyldes, at Brøndby må undvære topscorer Mikael Uhre til kampen. »Det er klart, at Mikael har været en vigtig spiller for os igennem en lang periode. Så det er et tab. Det betyder, at vi ikke kan køre de samme omstillinger, som vi har gjort«, siger cheftræneren.

Der er kickoff i Lyon kl. 18.45. FC Midtjylland spiller kl. 21 på udebane mod Braga, mens Randers FC skal i kamp i Conference League kl. 18.45 i Rumænien mod Cluj. FC København har status som storfavoritter mod amatørerne fra Lincoln Red Imps fra Gibraltar. Opgøret i Parken indledes kl. 21.

Fodbold. Dansk Boldspil-Union (DBU) kæmper for transparens og åbenhed i international fodbold, men samtidigt vil det danske fodboldforbund ikke oplyse om unionens investeringsportefølje, som i 2020 gav afkast på 6,7 millioner kroner. Det skriver Altinget. DBU har afvist at udlevere sin aktieliste, da den ifølge kommunikationschef i DBU Jakob Høyer ’ændrer sig løbende’ og ikke ’er i DBU’s hænder på daglig basis’. Det er Danske Bank, der styrer investeringerne. DBU’s holdning møder kritik hos organisationen Play The Game, der arbejder for at fremme etik og demokrati i sport. »Det rimer dårligt med deres erklærede mål om at udvise samfundsansvar, og det flugter heller ikke med deres krav om transparens i Uefa og Fifa«, siger international chef i Play The Game Jens Sejer Andersen til Altinget. DBU understreger, at de undgår investeringer i uetiske formål som eksempelvis våbenhandel.

Fodbold. Årets finale i den største sydamerikanske klubturnering, Copa Libertadores, bliver et rent brasiliansk anliggende.

Efter Sao Paulo-klubben Palmeiras’ finaleindtog natten til onsdag, fulgte Rio-klubben Flamengo trop med endnu en 2-0-sejr over SC Barcelona fra Ecuador. Angriberen Bruno Henrique scorede samtlige fire mål for Flamengo i de to semifinaleopgør. Det er blot fjerde gang i den 61 år gamle turnering, at en spiller har scoret fire gange på semifinalestadiet. Første gang var i 1963, da legendariske Pelé var på pletten fire gange for de senere turneringsvindere fra Santos mod Botafogo. Der er finale i 2021-udgaven 27. november i Montevideo i Uruguay.

Tennis. Indian Wells-turneringen bliver uden verdens bedste spiller, serberen Novak Djokovic. Det er ifølge Ritzau uvist, præcis hvorfor Djokovic har valgt at droppe deltagelsen i Indian Wells. På sin Instagram-profil beklager han blot, at han ikke vil være til stede. »Jeg er ked af, at jeg ikke kommer til at se mine fans i Indian Wells og spille i ørkenen, mit favoritsted at tage hen. Jeg håber at se jer næste år«, skriver serberen. Indian Wells-turneringen spilles fra 4. til 17. oktober.

Fodbold. Cristiano Ronaldo blev matchvinder i Champions League for Manchester United med en 2-1-scoring langt inde i tillægstiden mod spanske Villarreal. Manchester United havde i høj grad havde brug for tre point efter det chokerende nederlag til Young Boys i den første gruppekamp. »Hvis vi ikke havde fået tre point i dag, kunne det være blevet svært at komme videre. Men nu er alt muligt for os. Det hele er åbent, og vi tror på, at vi når videre«, siger Ronaldo ifølge Ritzau til AFP.