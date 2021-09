22-årig, der brækkede ryggen i marts, bidrager til dansk sejr i EM-gyser

Bordtennis. De danske mænd er startet fremragende ved hold-EM i Cluj i Rumænien, hvor Danmark for første gang siden 2009 er fremme med kvartfinalen og møder England på fredag. Efter 3-0 over Tyrkiet forleden blev Portugal i dag ligeledes besejret med 3-0. Jonathan Groth (nr. 30 på verdensranglisten) indledte med at vinde 3-2 (11-8, 9-11, 8-11, 11-7, 11-9) over Joao Geraldo (nr. 93), hvorefter 22-årige Anders Lind (nr. 81), der brækkede to ryghvirvler i en trafikulykke i marts, overraskende vandt over Marcos Freitas (nr. 25) med 3-2 (6-11, 12-14, 11-6, 11-7, 11-6) og Tobias Rasmussen (nr. 207) lukkede holdmatchen med endnu en 3-2-sejr (11-9, 13-11, 4-11, 6-11, 11-7) over Tiago Apolonia (nr. 56). »Det var dejligt endelig igen at kunne vise, at vi kan spille med mod de allerbedste. Det var en jætteindsats af alle tre spillere at kunne slå en af favoritterne, og vi glæder os til kvartfinalen i morgen«, siger landstræner Linus Mernsten i en pressemeddelelse fra Bordtennis Danmark. England vandt 3-0 over Slovakiet med et hold bestående af Liam Pitchford (nr. 15), Paul Drinkhall (nr. 56) og Samuel Walker (nr. 96).

Cykling. I sin første opgave efter det styrt på 7. etape i Vuelta a España, som for cirka seks uger siden kostede ham et brækket kraveben og tvang ham ud af løbet, scorede den 41-årige spanier Alejandro Valverde (Movistar) dobbelttriumf, da han både var først over stregen og erobrede førertrøjen på den 180 km lange 3. etape i Giro di Sicilia. Triumfen ledsagedes imidlertid af en ny uheldig oplevelse, idet den spanske veteran styrtede efter målpassagen stadig i høj fart, men selv om han slog den ene albue til blods, er han sandsynligvis i stand til at starte også på løbets sidste etape. Det var i øvrigt Valverdes sejr nr. 130 i karrieren, men blot den tredje i år.

Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix

Boksning. Kvalifikationen til OL og medaljekampe under selve legene i Rio de Janeiro i 2016 var langt henad vejen aftalt spil. Det har Det Internationale Amatørbokseforbunds (AIBA) uafhængige undersøger, Richard McLaren, fundet frem til. I første del af en rapport konkluderer den canadiske advokat, der også stod bag opklaringsarbejdet i forbindelse med den store russiske sag om statskontrolleret doping, at ledere i AIBA bevidst udvalgte kampdommere, som kunne manipuleres med henblik på matchfixing. »Der herskede en kultur af frygt, intimidering og lydighed blandt dommerne«, hedder det blandt andet i rapporten. Hvem, der nøjagtigt har stået bag unoderne, har Richard McLaren derimod ikke været i stand til at finde frem til.

AIBA har i en årrække været ledet på kontroversiel facon af et broget persongalleri. Blandt andet har usbekeren Gafur Rakhimov, som af amerikanske myndigheder er udpeget som en storspiller på det globale narkotikamarked, tidligere været præsident. AIBA blev forud for OL i Tokyo frataget retten til selv at afvikle OL-turneringen, og Den Internationale Olympiske Komité har endnu ikke garanteret at traditionssporten også er på det olympiske program i 2024 i Paris.

Håndbold. Kvindelige udøvere af strandhåndbold får nu opbakning fra kulturministrene i de nordiske lande i bikini-sagen. Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) idømte i juli idømte Norges håndboldforbund en bøde, fordi kvindelandsholdet spillede i short og ikke i bikini, som reglerne foreskriver.

Foto: Handout/Ritzau Scanpix Strandhåndbold for mænd.

Mændene må derimod gerne spille i shorts. Og den forskelsbehandling skal der gøres op med, lyder det fra kultur- og sportsministrene. De har nu sendt en opfordring til Det Internationale Håndboldforbund (IHF).

Foto: Handout/Ritzau Scanpix Strandhåndbold for kvinder.

»Der skal ikke være et krav om, at kvindelige strandhåndboldspillere skal have bikini på, når de hellere vil spille i shorts. Der er ikke et lignende krav til mændene, og derfor skal der selvfølgelig heller ikke være et hos kvinderne«, siger den danske kulturminister, Ane Halsboe-Jørgensen (S) og tilføjer: »Kravet er forældet, og man skulle tro, det hørte et andet århundrede til. Og så har jeg også svært ved at se, hvilke sportslige grunde der skulle ligge bag, at kvindelige udøvere skal spille i bikini«.

Cykling. WorldTour-starten i 2022 kører udenom det australske Tour Down Under. Det er coronapandemien og strenge lokale karantænekrav, der sætter en stopper for en afvikling i januar næste år.

Cykling. Mikkel Honoré (Quick-Step) kører ikke flere løb i 2021. Danskeren styrtede i søndagens VM-løb og pådrog sig en skade i højre håndled, der holder ham ude resten af året. Det meddeler Quick-Step på sin hjemmeside.

Fodbold. Den tidligere målmand Casper Ankergren vender tilbage til Brøndby i en rolle som målmandstræner. 41-årige Ankergren forlod Brøndbsy som spiller i 2007 og rejste til England, hvor han spillede for Leeds og Brighton, inden han blev tilknyttet trænerstaben hos sidstnævnte.

Fodbold. Blot en måned efter han debuterede på FC Barcelonas førstehold er den kun 17-årige midtbanespiller Gavi Paez udtaget til det spanske landshold. Gavi Paez kan med blot seks professionelle kampe i bagagen få debut i Nations Leagues-slutspillet, hvor Spanien skal møde de italienske europamestre i semifinalen 6. oktober. »Jeg har kendt Gavi i mange år efterhånden, og jeg er sikker på, at han bliver en vigtig spiller for både sin klub og Spanien«, siger landstræner Luis Enrique.

Foto: Patricia De Melo Moreira/Ritzau Scanpix 288 minutters spilletid har overbevist den spanske landstræner Luis Enrique om, at Gavi Paez er en spiller, der er værd at satse på.