Brøndby er taget til Lyon med hemmelige trick i bagagen

Fodbold. Brøndby har taget et par taktiske fif med i bagagen til Lyon, hvor mesterholdet i aften møder den franske storklub i Europa League. »Vi kommer til at spille på en måde, vi aldrig har spillet på før«, afslørede Niels Frederiksen på et pressemøde onsdag aften. »Men jeg vil selvfølgelig ikke gå ind i, hvad det præcist er. Men man kan godt forvente, at der sker noget, der ikke er sket før«, tilføjer Niels Frederiksen.

Ændringen af spillestilen skyldes, at Brøndby må undvære topscorer Mikael Uhre til kampen. »Det er klart, at Mikael har været en vigtig spiller for os igennem en lang periode. Så det er et tab. Det betyder, at vi ikke kan køre de samme omstillinger, som vi har gjort«, siger cheftræneren.

Der er kickoff i Lyon kl. 18.45. FC Midtjylland spiller kl. 21 på udebane mod Braga, mens Randers FC skal i kamp i Conference League kl. 18.45 i Rumænien mod Cluj. FC København har status som storfavoritter mod amatørerne fra Lincoln Red Imps fra Gibraltar. Opgøret i Parken indledes kl. 21.

Direkte sport i tv Torsdag 30. september TV 2 Sport 09.00 Badminton: Taiwan-Sydkorea 15.00 Badminton: Japan-Malaysia 18.45 Fodbold: Cluj-Randers FC 21.00 Fodbold: Braga-FC Midtjylland TV3+ 02.15 Am. fodbold: Cincinna.-Jacksonville TV3 Sport 19.00 Håndbold: Melsungen-Magdeburg (m) 20.40 Håndbold: Montpellier-Kiel (m) Eurosport 1 13.30 Cykling: Sicilien Rundt 15.00 Cykling: Kroatien Rundt 20.00 Svømning: Int. Swim League Eurosport 2 17.00 Bueskydning: VM (k) 22.00 Golf: Mississippi Championship TV 2 Sport X 18.45 Fodbold: Lyon-Brøndby 21.00 Fodbold: FC København-Lincoln 02.35 Fodbold: Nashville-Orlando

Tennis. Indian Wells-turneringen bliver uden verdens bedste spiller, serberen Novak Djokovic. Det er ifølge Ritzau uvist, præcis hvorfor Djokovic har valgt at droppe deltagelsen i Indian Wells. På sin Instagram-profil beklager han blot, at han ikke vil være til stede. »Jeg er ked af, at jeg ikke kommer til at se mine fans i Indian Wells og spille i ørkenen, mit favoritsted at tage hen. Jeg håber at se jer næste år«, skriver serberen. Indian Wells-turneringen spilles fra 4. til 17. oktober.

Fodbold. Cristiano Ronaldo blev matchvinder i Champions League for Manchester United med en 2-1-scoring langt inde i tillægstiden mod spanske Villarreal. Manchester United havde i høj grad havde brug for tre point efter det chokerende nederlag til Young Boys i den første gruppekamp. »Hvis vi ikke havde fået tre point i dag, kunne det være blevet svært at komme videre. Men nu er alt muligt for os. Det hele er åbent, og vi tror på, at vi når videre«, siger Ronaldo ifølge Ritzau til AFP.

Fodbold. Det ulmer i FC Barcelona, som onsdag tabte 0-3 i Portugal til Benfica i Champions League. Holdets anfører Sergio Busquets erkender, at der skal ske noget, så klubben han komme på ret køl igen. Den nemme beslutning vil være at skifte træneren Ronald Koeman ud. »Men vi er alle ansvarlige. Sandheden er, at vi befinder os i en kritisk situation«, siger kaptajnen ifølge Ritzau til nyhedsbureauet Reuters og tilføjer: »Vi har kun spillet to kampe i gruppen. Vi skal fokusere på at forbedre os. Vi skal vinde vores to næste kampe mod Dinamo Kijev og sideløbende se, hvordan det går de andre hold. Vi skal forsøge at være positive«.

Fodbold. Philip Zinckernagel var både i målscorerens og oplæggerens rolle, da hans hold Nottingham Forest vendte 0-1 til 3-1 i opgøret mod Barnsley onsdag aften i den næstbedste engelske række. Nottingham Forest har nu otte point efter ti kampe.