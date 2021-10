ATP blåstempler Holger Runes talent med invitation til gigantturnering

Tennis. 18-årige Holger Rune har fået et wildcard til gigantturneringen i Indian Wells i Californien, hvor spillet begynder på mandag. Det skriver ATP-organisationen på sin hjemmeside.

Indian Wells er den største turnering udenfor grandslam-regi, hvilket i særdeleshed afspejler sig i pengepræmierne. Holger Rune får således langt over 100.000 kroner for bare at stille op i 1. runde. Vinderen rejser fra ørkenbyen med en check på over 8 millioner kroner. Holger Rune spiller i denne uge på et noget lavere niveau. I den franske challengerturnering 16eme Open d’Orleans skal teenageren fredag spille kvartfinale mod schweizeren Henri Laaksonen.

Fodbold. Harry Kane kom ind fra Tottenhams bænk efter en times spil mod Mura i Conference League og med tre mål på 20 minutter fik han ledt englænderne fra 2-1-føring til en knusende 5-1-sejr.

Fodbold. FC København skulle arbejde hårdere end forventet for at hente en 3-1-sejr i Parken over upåagtede Lincoln Red Imps fra Gibraltar i Conference League. FCK-træner Jess Thorup er dog ikke overrasket over, at Lincoln ydede stor modstand. »Vi fik en tidlig scoring, som vi havde håbet på. Så tror jeg, at alle sad med en forventning om, at vi buldrede derudaf og formentlig ville vinde pænt stort«, siger Thorup til Ritzau og tilføjer: »Men vi havde snakket om, at det her er et hold, når man kigger på deres resultater i Europa - for deres nationale turnering er ikke startet endnu - som ikke har tabt med mere end to mål endnu i sæsonen. Så på den måde er det ikke et hold, man bare kører over«.