Tusinder af skolebørn forfulgte mørk spiller i Europa League-opgør

Fodbold. Grundet racistiske tilråb fra lægterne i Champions League-kvalifikationen tidligere på sæsonen mod franske Monaco var det blevet pålagt den tjekkiske klub Sparta Prag at afvikle torsdagens kamp i Europa League mod skotske Rangers FC uden tilskuere på lægterne. Tjekkerne sneg sig dog udenom tilskuerforbuddet, som ikke gælder personer under 14 år, og havde derfor inviteret ca. 10.000 skoleelever med ledsagere på stadion.

Og da de mest åbenmundede tjekkiske fans var blevet hjemme i skammekrogen, trådte skoleeleverne tilsyneladende i racisternes fodspor. Rangers’ mørke finske spiller Glen Kamara, som tidligere i karrieren har været udsat for racisme i en kamp mod Spartas byrivaler fra Slavia Prag, blev gennem hele kampen forfulgt af buhende tilskuere, mens Sparta sejrede 1-0. Rangers-manager Steven Gerrard havde svært ved at finde passende ord for hetzen mod Kamara og Rangers’ øvrige mørke spillere.

»Over hele verden bliver større og hårdere straffe for racisme efterspurgt. Vi skal have det (racismen, red.) udryddet. Men så længe de ansvarlige magthavere ikke tager det mere seriøst, så er det noget vi kommer til at beskæftige os med i lang tid«, siger Steven Gerrard.

Glen Kamaras advokat, Aamer Anwar, anklager Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) for at uvise manglende vilje til at ustikke hårde straffe og udrydde racisme: »Det er skammeligt«, siger Aamer Anwar.

Tennis. 18-årige Holger Rune har fået et wildcard til gigantturneringen i Indian Wells i Californien, hvor spillet begynder på mandag. Det skriver ATP-organisationen på sin hjemmeside.

Indian Wells er den største turnering udenfor grandslam-regi, hvilket i særdeleshed afspejler sig i pengepræmierne. Holger Rune får således langt over 100.000 kroner for bare at stille op i 1. runde. Vinderen rejser fra ørkenbyen med en check på over 8 millioner kroner. Holger Rune spiller i denne uge på et noget lavere niveau. I den franske challengerturnering 16eme Open d’Orleans skal teenageren fredag spille kvartfinale mod schweizeren Henri Laaksonen.

Fodbold. Harry Kane kom ind fra Tottenham