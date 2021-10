Gusten europæisk fodboldaften: Tyske tilskuere heilede mod israelsk hold, mens skolebørn forfulgte mørk spiller i Tjekkiet

Fodbold. Maccabi Haifa var torsdag det første israelske hold til at spille kamp på Berlins Olympiske Stadion, som blev bygget af naziregimet frem mod OL i 1936.

Haifa-klubben havde støtte fra små 1.000 fans på stadion, men tabte 0-3 til Union Berlin i Conference League-opgøret. Til gengæld udviste flere af de tyske tilskuere også taberpotentiale. Medlemmer af venskabsorganisationen Deutsch-Israelische Gesellschaft har ifølge nyhedsbureauet AP rapporteret om antisemitiske tilråb som ’lorte jøder’. Der blev også heilet, og en person med relation til Union forsøgte angiveligt også at brænde et israelsk flag af, men blev taget på fersk gerning af civilbetjente. Adskillige af Unions mange fangrupper har taget afstand fra enkeltpersonernes ageren.

Fodbold. Grundet racistiske tilråb fra lægterne i Champions League-kvalifikationen tidligere på sæsonen mod franske Monaco var det blevet pålagt den tjekkiske klub Sparta Prag at afvikle torsdagens kamp i Europa League mod skotske Rangers FC uden tilskuere på lægterne. Tjekkerne sneg sig dog udenom tilskuerforbuddet, som ikke gælder personer under 14 år, og havde derfor inviteret ca. 10.000 skoleelever med ledsagere på stadion.

Og da de mest åbenmundede tjekkiske fans var blevet hjemme i skammekrogen, trådte skoleeleverne tilsyneladende i racisternes fodspor. Rangers’ mørke finske spiller Glen Kamara, som tidligere i karrieren har været udsat for racisme i en kamp mod Spartas byrivaler fra Slavia Prag, blev gennem hele kampen forfulgt af buhende tilskuere, mens Sparta sejrede 1-0. Rangers-manager Steven Gerrard havde svært ved at finde passende ord for hetzen mod Kamara og Rangers’ øvrige mørke spillere.

»Over hele verden bliver større og hårdere straffe for racisme efterspurgt. Vi skal have det (racismen, red.) udryddet. Men så længe de ansvarlige magthavere ikke tager det mere seriøst, så er det noget vi kommer til at beskæftige os med i lang tid«, siger Steven Gerrard.

Glen Kamaras advokat, Aamer Anwar, anklager Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) for at udvise manglende vilje til at udstikke hårde straffe og udrydde racisme: »Det er skammeligt«, siger Aamer Anwar.

Fodbold. Direktøren for Dansk-Boldspil Union (DB), Jakob Jensen, slog fredag fast, at medlemmerne af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) står fast sammentømret i kampen mod Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) planer om at afvikle VM får både mænd og kvinder hvert andet år. Men sammenholdet er tilsyneladende ved at krakelere. Præsidenten i Frankrigs Fodboldforbund (FFF), Noel La Graet, vil ikke afvise, at et VM hvert andet år, er noget han kan tilslutte sig: »Det ville være en fejl ikke at undersøge det nærmere«, siger han ifølge det franske nyhedsbureau AFP til sportsavisen L’Equipe og tilføjer: »Personligt er jeg ikke imod idéen, men jeg vil heller ikke give carte blanche til det. Jeg skal vide, om dette projekt vil gøre det franske forbund, som jeg er præsident for, rigere eller fattigere«.

Fodbold. North Carolina Courage fra den bedste amerikanske række for kvinder har fyret cheftræneren Paul Riley. Briten er af et dusin tidligere spillere anklaget for stribevis af seksuelle krænkelser. I mindst et tilfælde har Paul Riley angiveligt tvunget en spiller til at have sex med ham. Han skal også have sendt sendt pikante billeder til flere spillere. Desuden er der anklager om, at han har tvunget spillere til at deltage i drukorgier. Paul Riley affærdiger ifølge The Athletic beskyldningerne som det pure opspind, mens toneangivende amerikanske spillere som Megan Rapinoe og Alex Morgen retter skytset mod det NWSL-ligaen og Amerikanske Fodboldforbund (US Soccer) for ikke at have undersøgt og reageret på tidligere anklager mod Riley.

Doping. En thailandsk læge tilknyttet landets vægtløftere er blevet udelukket på livstid for at have givet sine atleter steroider. Det skriver nyhedsbureauet AP. Dopingforseelserne skete blandt andet i forbindelse med ungdoms-OL i Buenos Aires i Argentina i 2018.

Tennis. 18-årige Holger Rune har fået et wildcard til gigantturneringen i Indian Wells i Californien, hvor spillet begynder på mandag. Det skriver ATP-organisationen på sin hjemmeside.

Indian Wells er den største turnering udenfor grandslam-regi, hvilket i særdeleshed afspejler sig i pengepræmierne. Holger Rune får således langt over 100.000 kroner for bare at stille op i 1. runde. Vinderen rejser fra ørkenbyen med