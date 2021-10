Skuffet FCK-ansat er fyret efter mere end 20 år i klubben

Direkte sport i tv Lørdag 2. oktober TV 2 16.10 Håndbold: Viborg-Herning/Ikast (k) TV 2 Sport 9.00/15.00 Badminton: Sudirman Cup 20.00 Tennis: Chicago Fall Classic (k) TV3+ 13.30 Fodbold: Manchester U-Everton TV3 Sport 13.15 Fodbold: AGF-FC Nordsjælland (k) 15.30 Fodbold: VfB Stuttgart-Hoffenheim 19.00 Speedway: Polens Grand Prix II TV3 Max 10.15 Standardvogne: DTM, kvalifikation 12.30 Fodbold: Chelsea-Brighton (k) 16.00 Fodbold: Chelsea-Southampton 18.30 Fodbold: Brighton-Arsenal 20.25 MotoGP: USA’s VM-afd., kval. Xee 15.30 Fodbold: Dortmund-Augsburg Eurosport 1 9.30 Rally: Finlands VM-afdeling 12.30 Cykling: Kroatien Rundt 15.15 Cykling: Paris-Roubaix (k) 17.00/19.00 Rally: Finlands VM-afdeling Eurosport 2 14.50/16.00 Superbike: Portugals VM-afd. 22.00 Golf: Sanderson Farms Champship TV 2 Sport X 15.00 Cykling: Paris-Roubaix (k) 18.00 Fodbold: Torino-Juventus 21.00 Fodbold: Atl. Madrid-Barcelona Vis mere

Fodbold. FC Midtjyllands Elias Olafsson har erstattet landsholdsreserven Jonas Lössl så fremragende, at den 21-årige islandske målmand er blevet kåret som månedens spiller i Superligaen foran sin anfører, Erik Sviatchenko, og AaB’eren Rasmus Thelander.

Fodbold. Efter mere end 20 år i FC København som målmandstræner og klubmanager er 66-årige Per Wind som led i organisatoriske ændringer blevet fyret. »Det er korrekt, at jeg er blevet fyret. Der er meget, jeg gerne vil sige, men det vil jeg undlade. Det eneste, jeg vil sige, er, at jeg er mega skuffet over klubbens behandling af mig«, skriver Wind i en sms til B.T.

Tennis. 23-årige August Holmgren tabte godt nok i kvalifikationen til ATP-turneringen i San Diego, men han fik en ny chance som lucky loser, da den tredjeseedede Felix Auger-Aliassime meldte afbud. Det gav Holmgren en kamp mod russeren Grigor Dimitrov, der har været nummer 3 på verdensranglisten, hvor den danske collegespiller er nummer 901. Dimitrov vandt 6-1, 6-1, men gav Holmgren en oplevelse. »At spille mod og træne med de bedste i verden viser virkelig, hvad der skal til for at nå toppen af tennis«, skriver August Holmgren blandt andet på Instagram.