Koeman er helt rolig efter endnu et nederlag til Barcelona

Direkte sport i tv Søndag 3. oktober TV 2 10.55 Cykling: Paris-Roubaix TV 2 Sport 12.00 Badminton: Sudirman Cup, finale 20.00 Tennis: Chicago Fall Classic (k), finale TV3+ 18.00 Fodbold: Randers-Brøndby 02.20 Am. fodbold: New England-Tampa Bay TV3 Sport 14.00 Fodbold: Silkeborg-FC Nordsjælland 18.45 Am. fodbold: Dallas-Carolina 22.05 Am. fodbold: San Francisco-Seattle TV3 Max 10.15+13.15 Standardvogne: DTM 15.00 Fodbold: West Ham-Brentford 17.30 Fodbold: Bay. München-Frankfurt 19.45 Fodbold: Birmingham-Manch. U (k) 21.40 MotoGP: USA’s VM-afdeling Xee 15.00 Fodbold: Tottenham-Aston Villa 17.30 Fodbold: Liverpool-Manchester City 6’eren 12.00 Motocross: Tysklands VM-afdeling CANAL 9 16.00 Fodbold: FC Midtjylland-AGF Eurosport 1 08.30 Rally: VM 10.55 Cykling: Paris-Roubaix (m) 21.00 Cykelcross: VM-afdeling (k) 22.10 Cykelcross: VM-afdeling (m) Eurosport 2 09.45 Atletik: London Maraton 12.15 Motocross: VM-afdeling 14.00 Fodbold: AaB-SønderjyskE 16.50 Motocross: VM-afdeling 17.10 Cykelcross: Superprestige 22.00 Golf: Mississippi Championship TV 2 Sport X 13.45 Motorsport: TCR 16.05 Fodbold: Espanyol-Real Madrid 18.30 Fodbold: Villarreal-Betis 20.45 Fodbold: Atalanta-Milan Vis mere





Fodbold. Paris Saint-Germain led sæsonens første nederlag i den franske liga, da Rennes trods voldsomt undertal i boldbesiddelsen vandt 2-0 med den tidligere FC Nordsjælland-spiller Kamaldeen Sulemana som plægger til den første scoring. Lionel Messi, Neymar og Kylian Mbappé udgjorde Paris SG’s offensiv, der trods 14 afslutninger ikke fik scoret.

Atletik. Efter at være udgået i det olympiske maratonløb tog etiopieren Sisay Lemma revanche ved at vinde London Marathon i 2.04.01 timer. Vincent Kipchumba fra Kenya og Mosinet Geremew fulgte på de næste pladser, og de samme nationer dominerede hos kvinderne, hvor kenyaneren Joyciline Jepkosgei vandt iu 2.17.32 timer foran to etiopiere, Degitu Azimeraw og Ashete Bekere.

Tennis. Profilerne dropper Indian Wells på stribe. Efter afbud fra blandt andre Novak Djokovic, Naomi Osaka, Ashleigh Barty og Serena Williams har nu også nummer to på kvindernes rangliste, Aryna Sabalenka, meldt fra, fordi hun er testet positiv for corona.

Fodbold. Xisco Muñoz rykkede op i Premier League med Watford, men nu er den spanske træner fortid i klubben, der efter 0-1 lørdag mod Leeds er nummer 14. »Bestyrelsen føler, at de seneste præstationer er stærkt indikerende for en negativ tendens på et tidspunkt, hvor holdet burde hænge mere tydeligt sammen«, skriver Watford på klubbens hjemmeside.

Golf. Nanna Koerstz Madsen er med i kampen om sejren LPGA Classic i New Jersey. Efter en anden runde i 68 slag (1 eagle, 4 birdies og 3 bogeys) er Nanna Koerstz Madsen på 4.-pladsen i 8 slag under par, hvilket er 3 flere end sydkoreanerne Jin Young Ko og Inbee Park. Nicole Broch Estrup kom stærkt igen med en anden runde i 67 slag, men 76 slag i første betød, at hun var 2 slag fra at klare cuttet.

Fodbold. Da Atlético Madrids forsvarende mestre med 2-0 havde tilføjet FC Barcelona sæsonens første nederlag i den spanske liga, handlede det efterfølgende om Ronald Koemans fremtid som træner i den katalanske storklub, der har indledt Champions League med to 3-0-nederlag. «Klarhed er vigtigt for en træners selvtillid - også for spillerne, så de ved, at træneren stadig er her«, sagde Koeman, der i dagene op til kampen havde fået opbakning fra klubbens præsident, Joan Laporta. »Han (Joan Laporta, red.) har truffet sin beslutning, som han sagde tidligere på aftenen, og alting er perfekt«, supplerede Koeman.