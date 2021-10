Hjerteoperation stoppede karrieren for Superligaspiller

Direkte sport i tv Tirsdag 5. oktober TV 2 Sport 18.30 Håndbold: Bjerringbro-Silkeborg og Skanderborg Aarhus (m) 20.30 Håndbold: Fredericia-MorsThy (m) TV3 Sport 20.00 Dart: World Grand Prix Eurosport 1 15.30 Cykling: Binche-Chimay-Binche 19.00 Banecykling: EM TV 2 Sport X 17.55 Banecykling: EM 20.30 Ishockey: SønderjyskE-Rögle





Fodbold. Den tidligere U21-landsholdsspiller Frederik Møller måtte i 2020 indstille karrieren, da han for anden gang blev ramt af et hjerteanfald og måtte gennem en operation. »Jeg troede, jeg skulle dø. Det var en kæmpe frygt og et kapitel i en bog, som jeg aldrig nogensinde har brugt ét sekund på at tænke på«, fortæller Frederik Møller blandt andet i Spillerforeningens podcast ’Spiller til Spiller’. Forsvarsspilleren Frederik Møller havde spillet for FC Midtjylland, Hobro, Horsens, AGF og Silkeborg og nåede i alt 88 kampe i Superligaen, men efter operationen måtte han indstille karrieren og har i stedet færdiggjort en jurauddannelse.

Fodbold. Efter at have tangeret sin egen lidet flatterende rekord er den tidligere Real Madrid-spiller Michel blevet fyret som cheftræner i Getafe. Med 1 point i de første 8 kampe er Getafe sidst i La Liga. Senest en klub i den bedste spanske række fik en tilsvarende start på sæsonen var i 2017, da Malaga ligeledes havde 1 point efter 8 kampe. Med Michel som cheftræner. Den nu 58-årige Michel spillede over 400 kampe for Real Madrid, blev spansk mester 6 gange, spillede 66 landskampe og scorede 21 gange, blandt andet mod Danmark i 3-2-sejren under EM-slutrunden i 1988.

Golf. Selv om Nicolai Højgaard med sin 14.-plads i søndags i Alfred Dunhill Links Championship avancerede til sin hidtil bedste placering på verdensranglisten, hvor han nu er nummer 153, blev han fortrængt fra positionen som næstbedste dansker efter sin tvillingebror, Rasmus, der er nummer 85. Efter årets anden sejr på challengentouren er Marcus Helligkilde nemlig nummer 143 efter at have været nummer 646 fra starten af året. Spanieren John Rahm er nummer 1 for 13. uge i træk.

Ishockey. Lokalopøret mellem Frederikshavn og Aalborg blev afgjort i sidste sekund, da Aleksi Halme scorede sejrsmålet til 2-1. Den 21-årige debuterende finne blev tilknyttet Frederikshavn på en kortvarig lejeaftale fra Jokerit søndag aften som en konsekvens af mange skader i truppen. Frederikshavn kom foran efter 8 minutter ved Christopher Frederiksen, men Jeppe Korsgaard udlignede midt i anden periode.