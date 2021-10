Spansk træner prøver for tredje gang i samme klub

Direkte sport i tv TV 2 Sport 18.00 Banecykling: EM 20.00 Håndbold: GOG-Skjern (m) TV3 Sport 16.45 Håndbold: Aalborg--Al Wehda/San Francisco (m) 19.00 Håndbold: Barcelona-Zamalek (m) 20.45 Dart: World Grand Prix 6’eren 20.45 Fodbold: Italien-Spanien (m) Eurosport 1 15.20 Cykling: Milano-Torino 19.00 Banecykling: EM TV 2 Sport X 19.25 Ishockey: Rouen-Rungsted 21.40 Tennis: BNP Paribas Open (k)



Fodbold. Quique Sanchez Flores skal for tredje gang i trænerkarrieren stå i spidsen for spanske Getafe. Onsdag blev han præsenteret som ny træner i klubben, der mandag fyrede Michel. Quique Sanchez Flores var første gang træner i Getafe i sæsonen 2004/05, og ti år senere blev han hevet ind som midlertidig træner i den lille Madrid-klub. Nu afløser han Michel, som kun nåede at være træner i klubben i otte kampe. Quique Sanchez Flores’ seneste job var i Watford, hvor han efter én sejr på to en halv måned blev fyret i november 2019.

Håndbold. I 2015 blev Klavs Bruun Jørgensen træner for kvindelandsholdet i stedet for Jan Pytlick, og nu bliver de to navne igen forbundet. Når Pytlick efter denne sæson stopper trænerkarrieren og forlader Sønderjyskes herrehold i ligaen, bliver han nemlig atter afløst af netop Klavs Bruun Jørgensen. Parterne har indgået en toårig kontrakt, og dermed vender Klavs Bruun tilbage til herrehåndbolden efter til den tid 7 års fravær.

Fodbold. FC Københavns polske målmand Kamil Grabara burde være klar til at tørne ud igen efter landsholds