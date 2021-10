I løbet af dette landsholdsår har Parkens beton gynget mere end nogensinde efter den seneste ombygning. Det var vildest ved Yussuf Poulsens 1-0-scoring mod Belgien ved EM og Andreas Christensens langskudsmål mod Rusland få dage senere.

Euforien er fortsat her i efteråret med de udsolgte kampe mod Skotland og Israel. Tirsdag kan fodboldfesten i Parken måske nå samme højder som under EM. Mod Østrig har Danmark nemlig muligheden for matematisk at sikre billetten til næste års VM-slutrunde.