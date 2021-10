Barcelonas økonomi hænger i laser efter at gælden er steget med milliardbeløb

Direkte sport i tv TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Danmark-Østrig (k) TV3+ 02.15 Am. fodbold: Seattle-LA Rams TV3 Sport 17.15 Håndbold: Aalborg-Magdeburg (m) 21.15 Dart: World Grand Prix 01.25 Fodbold: Venezuela-Brasilien TV3 Max 01.00 Fodbold: Paraguay-Argentina 20.45 Fodbold: Belgien-Frankrig Eurosport 1 15.30 Cykling: Gran Piemonte 19.00 Banecykling: EM Eurosport 2 23.00 Golf: Las Vegas Open TV 2 Sport X 20.05 Fodbold: U21, Skotland-Danmark 22.15 Tennis: BNP Paribas Open

Vis mere

Fodbold. Krisen i den spanske storklub FC Barcelona gælder ikke kun på banen, men i særdeleshed også udenfor. Således kunne klubbens direktør Ferran Reverter i forbindelse med fremlæggelsen af en rapport gældende sæsonen 2020-2021 berette, at klubben i den periode havde øget sin gæld med ikke mindre end 481 millioner euro (ca. 3,6 milliarder kr.). Reverter skød med skarpt mod klubbens tidligere præsident Josep Maria Bartomeu, som han beskyldte for at købe spillere uden at tænke på, om klubben rent faktisk havde råd til det. »Hvis klubben havde været et aktieselskab, var den blevet opløst«, sagde Reverter blanmdt andet ifølge spanske medier og tilføjede, at Barcelona i marts teknisk set var bankerot. I august fortalte Barcelonas nuværende præsident Joan Laporta, at klubbens gæld androg 1,31 milliarder euro (ca. 9,8 milliarder kr.).

Tennis. Holger Rune skal i 1. runde af ATP-turneringen i Indian Wells møde den amerikanske kvalifikationsspiller Ernesto Escobedo. 25-årige Escobedo er nummer 178 på verdensranglisten, mens Rune er nummer 124. Vinder danskeren, er modstanderen i 2. runde den 13.-seedede chilener Cristian Garin.

Fodbold. Da Spanien tirsdag besejrede Italien 2-1 og kvalificerede sig til finalen i Nations League, spillede 17-årige Gavi fra FC Barcelona 84 minutter. Dermed blev Gavi den yngste spanske landsholdsdebutant siden 1936. Han kappede 22 dage af rekorden, der tilhørte Athletic Clubs Angel Zubieta.

Motorsport. Selv om kvalifikationen til Tyrkiets formel 1-grandprix først køres lørdag, så er Ferraris Carlos Sainz jr. allerede nu sikker på at han skal starte bagerst, når starten på løbet går søndag. Spanieren har nemlig fået skiftet sin motor og overgår dermed det højest antal tilladte. Det resulterer i en straf, der sender ham langt ned i feltet.

Fodbold. Brasilianeren William Ribeiro er blevet sigtet for mordforsøg efter at han i en kamp mellem Sport Club Sao Paulo og Guarani sparkede dommer Rodrigo Crivellaro i hovedet. Dommeren blev kørt på hospitalet, men kunne senere udskrives. Ribeiro blev straks fyret af sin klub i Sao Paolo og må nu afvente det videre forløb i retssystemet.

Fodbold. En unavngiven spiller fra Premier League-klubben Brighton Hove & Albion er blevet arresteret mistænkt for at have begået et seksuelt overgreb på en kvinde i forbindelse med et natklubbesøg, skriver Sky. Spilleren er fortsat i politiets varetægt.