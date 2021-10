Engelsk traditionsklub er kommet på saudiarabiske hænder

Fodbold. Endnu en stor traditionsrig engelsk Premier League-klub har fået udenlandske ejere. Premier League meddeler torsdag aften således, at den har godkendt, at Newcastle United kommer på saudiarabiske hænder. Overtagelsen af klubben har været undervejs i mere end halvandet år, og i januar var handlen sådan set erklæret stendød. I mellemtiden har Premier League ifølge BBC fået forsikring om, at den saudiarabiske fond Public Investment Fund (PIF) som har tilvejebragt 80 procent af de ca. 2,6 milliarder kroner, klubben er købt for, ikke er kontrolleret af den saudiarabiske stat. PIF kontrolleres af den saudiarabiske kronprins Mohammad bin Salman.

Menneskerettighedsorganisationen Amnesty International har tidligere advaret verdens mest prestigefyldte nationale fodboldliga om at lukke PIF ind og frygter, at ligaen vil blive brugt til sportswashing – et begreb, der dækker over stater, der prøver at polerere et anstrengt forhold til menneskerettigheder og tvivlsomt image ved at investere i populær sport.