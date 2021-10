Fodboldspillere stoppede i 6. minut i protest mod overgreb og chikane

Fodbold. Spillerne fra Portland Thorns og Houston Dash stoppede kortvarigt deres indbyrdes opgør i den bedste amerikanske liga for kvinder natten til torsdag. Det skete i protest over NWSL-ligaens håndtering af alvorlige anklager om seksuelle overgreb og chikane begået af træneren Paul Riley, der for nylig blev fyret klubben North Carolina Courage. Den nu tidligere kvindelige chef i NWSL, Lisa Baird, blev i sidste uge tvunget til at sige op, da det viste sig, at hun havde kendt til beskyldningerne mod Paul Riley i årevis, men ikke gjorde noget ved det. Spillerprotesten skete i kampens 6. minut, hvilket skulle illustrere, at der er gået 6 år fra de første klager over Paul Riley indtraf.

Direkte sport i tv TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Danmark-Østrig (k) TV3+ 02.15 Am. fodbold: Seattle-LA Rams TV3 Sport 17.15 Håndbold: Aalborg-Magdeburg (m) 21.15 Dart: World Grand Prix