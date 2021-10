Den halvgamle Müller var sidste led i en særdeles effektiv tysk tretrinsraket

Fodbold. I sin landskamp nummer 107 kom det erfarne Bayern München-ikon Thomas Müller ind fra bænken og blev matchvinder for Tyskland i Hamburg mod Rumænien. Gæsterne var kommet foran i VM-kvalifikationsopgøret ved Ianis Hagi tidligt i 1. halvleg, mens Serge Gnabry fik udlignet kort inde i 2. halvleg. 32-årige Müller kom på banen i 68. minut i stedet for Timo Werner og scorede 2-1-sejrsmålet i 81. minut, da anfører Joshua Kimmichs var første led i en Bayern-tretrinsraket. Kimmichs hjørnespark blev sendt videre med hovedet af en anden Bayern-mand, Leon Goretzka, til Müller, der tæt under mål blot skulle sætte en inderside på. Det var Thomas Müllers mål nummer 40 for Tyskland, som nu har 18 point efter 7 kampe og kan de facto kvalificere sig til VM i 2022 ved at vinde i Nordmakedonien i næste uge.

Andetsteds i VM-kvalifikationen fortsætter Kroatien og Rusland parløbet i gruppe H. Russerne vandt 1-0 hjemme over Slovakiet, mens Kroatien sejrede 3-0 i Cypern. De to tophold har begge 17 point – og afgørelsen i gruppen falder formentlig først i sidste spillerunde i november, når Rusland kommer på besøg i Kroatien.