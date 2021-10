Pernille Harder rækker ud efter den helt store hæder

Fodbold. Den danske landsholdsanfører Pernille Harder blev nummer to i magasinet France Footballs prestigefyldte Ballon d’Or-kåring i 2018. Nu får Chelsea-profilen en ny mulighed for at vinde. Harder er nemlig blandt de 20 spillere, der er nomineret i 2021. Individuel hæder er dog langt fra noget nyt for den 28-årige midtjyde. Både i 2018 og 2020 blev hun kåret som årets bedste kvindelige spiller af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

Også anføreren for det danske herrelandshold, Simon Kjær fra AC Milan, er kommet gennem nåleøjet er blandt de 30 nominerede mandlige spillere, mens Kasper Schmeichel (Leicester) er en af ti nominerede i den særlige kategori for målmænd.

Fodbold. Selv om FC Barcelona kæmper med en elendig økonomi og en milliardgæld har klubben planer om at modernisere hjemmebanen Camp Nou for omkring 11 milliarder kroner og udvide kapaciteten fra 90.000 til 110.000 tilskuere, skriver AP. Efter planen skal ombygningen gå i gang næste sommer, og den vil betyde, at Barcelona skal finde en ny hjemmebane i en periode på op til et år. Blandt mulighederne er Johan Cruyff Stadion, hvor klubbens kvindehold spiller, og det olympisk