Selv om Barcelona er plaget af kæmpegæld, vil klubben ombygge ikonisk stadion for 11 milliarder

Direkte sport i tv TV 2 Sport 17.55 Banecykling: EM 21.25/00.00 Tennis: ATP/WTA Indian Wells TV3 Sport 10.30/14.00 Formel 1: GP Tyrkiet, træning 18.00 Fodbold: Cameroun-Mozambique 20.00 Dart: World Grand Prix 6'eren 20.45 Fodbold: Tyskland-Rumænien Canal 9 20.45 Fodbold: Tyrkiet-Norge Eurosport 1 19.00 Banecykling: EM Eurosport 2 16.45 Standardvogne: VM-afd. 20.45 Fodbold: Tjekkiet-Wales 23.00 Golf: Las Vegas Open TV 2 Sport X 21.00 Fodbold: Valladolid-Malaga





Fodbold. Selv om FC Barcelona kæmper med en elendig økonomi og en milliardgæld har klubben planer om at modernisere hjemmebanen Camp Nou for omkring 11 milliarder kroner og udvide kapaciteten fra 90.000 til 110.000 tilskuere, skriver AP. Efter planen skal ombygningen gå i gang næste sommer, og den vil betyde, at Barcelona skal finde en ny hjemmebane i en periode på op til et år. Blandt mulighederne er Johan Cruyff Stadion, hvor klubbens kvindehold spiller, og det olympiske stadion på bjerget Montjuic. FC Barcelona er ifølge AP i forhandlinger med den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs om et lån, der kan finansiere ombygningen af det legendariske stadion, der er Europas største.

Brydning. Mathias Bak kom hurtigt bagud 4-0, da han fredag var oppe mod Beksultan Makhmudov fra Kirgisistan i sin første kamp i 97-kiloklassen ved VM i Oslo. Den 25-årige dansker kæmpede sig tilbage, men endte med et 4-2-nederlag og dermed exit. Turpal Bisultanov deltager lørdag