Norge tror på første VM-kvalifikation, siden Ståle Solbakken selv spillede

Direkte sport i tv Lørdag 9. oktober TV 2 16.10 Håndbold: KIF - BSV (m) TV 2 Sport 08.30 Badminton: Taiwan-Thailand (m) 14.30 Badminton: Danmark-Malaysia (k) 18.45 Badminton: Danmark-Frankrig (m) 00.05 Fodbold: NY Red Bulls-Miami TV3+ 14.00 Formel 1: GP Tyrkiet - kvalifikation 03.00 Boksning TV3 Sport 11.00 Formel 1: GP Tyrkiet, træning 13.15 Fodbold: AaB-FC Nordsjælland (k) 17.15/19.25 Håndbold: VM klubhold (m) 21.30 Dart: World Grand Prix TV3 Max 09.55 Standardvogne: DTM - kvalifikation 14.30 Fodbold: Man. United-Man. City (k) 18.00 Motorsport: SportsCar Champ. 6'eren 18.00 Fodbold: Skotland-Israel Kanal 5 20.45 Fodbold: Moldova-Danmark Canal 9 18.00 Fodbold: Sverige-Kosovo Eurosport 1 10.10 Cykling: Lombardiet Rundt 18.00 Banecykling: EM Eurosport 2 10.45 Motorsport: Endurance - VM-afd. 20.45 Fodbold: Andorra-England 23.00 Golf: Las Vegas Open TV 2 Sport X 16.15 Sejlsport: Andalusiens Grand Prix 18.00 Banecykling: EM 21.00 Tennis: BNP Paribas Open

Fodbold. Efter 1-1 ude mod Tyrkiet fredag aften kan Norge selv afgøre, om den første VM-kvalifikation siden 1998 skal sikres i de sidste tre kampe i gruppen. »Vi ved, at vi har et godt hold med gode spillere og en god træner. På vores bedste dage kan vi slå hvem som helst. Håbet om VM lever, helt klart. Det er ganske enkelt. Vi skal vinde resten af kampene for at få førstepladsen«, siger Norges 22-årige målscorer Kristian Thorstvedt, hvis far, Erik Thorstvedt, var målmand på det norske hold under VM-slutrunden i 1994. Landstræner Ståle Solbakken, der var i den norske spillertrup under VM i 1998, måtte undvære blandt andre Erling Haaland, Alexander Sørloth, Joshua King og Sander Berge, og Tyrkiet kom tidligt foran, men Genkspilleren Thorsvedt udlignede. Norge skal i de sidste tre kampe spille hjemme mod Montenegro og Letland samt ude mod Holland, der på førstepladsen i gruppen har 2 point flere end Norge, efter at have vundet 1-0 ude over Letland på Davy Klaassens mål efter 19 minutter.

Alle resultater og stillingerne i den europæiske VM-kvalifikation

Fodbold. Juventusspilleren Adrien Rabiot er testet positiv for coronavirus og er derfor ikke med for Frankrig i søndagens Nations League-finale mod Spanien i Milano.

Tennis. US Open-vinderen Emma Raducanu fik kun en enkelt kamp i den store WTA-turnering i Indian Wells, hvor hviderusseren Aliaksandra Sasnovich vandt 6-2, 6-4 over den 18-årige brite. Sasnovich skal i tredje runde møde den tidligere verdensetter, rumæneren Simona Halep, der nu er numer 17 på verdensranglisten.

Tennis. En træt Holger Rune betegnede sin egen præstation som »meget dårlig«, da den 18-årige danske wildcardmodtager i første runde i Indian Wells havde tabt 6-4, 6-1 til amerikaneren Ernesto Escobedo, der er nr. 178 på verdensranglisten, hvor Holger Rune i år er avanceret 349 pladser og er nr 124. »Jeg spillede på 20 procent af, hvad jeg kan, og så er det svært at slå nogen spillere i den her turnering. Jeg var alle mulige andre steder. Jeg er kamptræt, jeg har spillet 80 kampe i år og har næsten ikke holdt pause her på det sidste. Jeg har rejst fra den ene turnering til den anden. Så jeg er træt og har brug for pause«, sagde Holger Rune til TV 2 Sport.