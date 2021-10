Brasiliansk sejrsstime brudt i sydamerikansk VM-kvalifikation

Fodbold. Brasiliens sejrsstime på ni sejre i ni kampe blev ikke yderligere forøget søndag aften, da Colombia formåede at spille 0-0 i VM-kvalifikationen. Kampen bølgede frem og tilbage, men det lykkedes ingen af holdene at få bolden i nettet. Brasilien topper dog fortsat den sydamerikanske VM-kvalifikationsgruppe med 28 point efter ti kampe og en målscore på 22-3. Argentina er på andenpladsen med 22 point efter en sejr på 3-0 over Uruguay natten til mandag dansk tid.

Direkte sport i tv Mandag 11. oktober TV 2 Sport 13.25 Badminton: Indonesien-Thailand (m) 18.45 Badminton: Danmark-Tyskland (m) TV3 Sport 02.10 Am. fodbold: Baltimore-Indianapolis 6’eren 20.45 Fodbold: Nordmakedonien-Tyskland Eurosport 1 13.45+19.45 Snooker: Northern Ireland Open Eurosport 2 16.15 Atletik: Boston Maraton 20.45 Fodbold: Norge-Montenegro TV 2 Sport X 14.55 Cykling: Coppa Agostoni 20.00 Tennis: BNP Paribas Open Vis mere

Håndbold. Efter 25 år stopper den 45-årige Ribe-Esbjerg håndboldmålmand Søren Rasmussen efter indeværende sæson. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse. Det er på Søren Rasmussens initiativ, at samarbejdet afsluttes. Foruden Ribe-Esbjerg kan målmanden også skrive landskampe, Flensborg-Handewitt, Aalborg og BSH på sit cv.

Tennis. Den tyske OL-guldvinder, Alexander Zverev, gik sikkert videre fra anden runde af Indian Wells til trods for problemer med at ramme sit topniveau. Han mødte den 20-årige amerikaner Jenson Brooksby, som gav Zverev kamp til stregen i særligt andet sæt. Sejren betyder, at tyskeren er den fjerde mandlige singlespiller, der har kvalificeret sig til næste måneds sæsonfinale i Torino. Kampens tre sæt endte 6-4, 3-6, 6-1.