Første mål i 10 timer: Kampen om sidstepladsen skaber euforisk jubel på Cypern

Fodbold. Mens vi venter på at den første VM-kvalifikation kommer i hus for enten Tyskland, Belgien eller Danmark spillede middelhavsnationerne Cypern og Malta om at undgå sidstepladsen i gruppe H og overtidsudligningen til resultatet 2-2 skabte lige så euforiske scener som var VM-billetten hjemme. Cypern havde ikke scoret i de seks foregående kampe, inden 36-årige Fotios Papoulis bragte hjemmeholdet foran med det første mål efter 594 minutters spil. Malta udlignede, men den tidligere FCK’er Pieros Sotiriou, der nu er i bulgarske Ludogorets, gjorde det til 2-1 med sin første landsholdsscoring i to år. 7 minutter inde i tillægstiden udlignede Jurgen Debabriele for Malta og skabte de ellevilde jubelscener.

Alle resultater og stillingerne i den europæiske VM-kvalifikation

Strandhåndbold. Efter heftig debat har Det Internationale Håndboldforbund (IHF) for nyligt opdateret de officielle regler og retningslinjer for afviklingen af strandhåndboldkampe, og her fremgår det, at kvinder fremover - ligesom mænd - kan spille i shorts og tanktop. De behøver altså ikke at iklæde sig en bikini, som det tidligere har været pålagt de kvindelige strandhåndbold-spillere. Kvindernes uniform skal dog modsat mændenes være tætsiddende. De nye regler træder i kraft 1. januar 2022. »Det her er absolut et stort skridt i den rigtige retning for mere ligestilling i strandhåndbold. Jeg er glad for, at der er blevet lyttet til os og alle andre, der har råbt op omkring emnet«, siger Dansk Håndbold Forbunds formand, Morten Stig Christensen til Ritzau. Formanden undrer sig dog over den fortsatte forskel i forhold til at tøjet skal være tætsiddende. Samme forbehold har kulturministeren. »Det er et skridt i den rigtige retning. Men jeg noterer mig, at der stadig er forskel - også efter de her nye regler - på kravene til mænd og kvinder. Så der er stadig plads til yderligere forbedring«, siger Ane Halsboe-Jørgensen til Ritzau.

Svømning. Danmark sender otte deltagere til EM på kortbane i Kazan fra 2. til 7. november. Dansk Svømmeunion har udtaget OL-deltagerne Alexander Aslak Nørgaard, Julie Kepp Jensen, Helena Rosendahl Bach og Clara Rybak-Andersen samt Elisabeth Sabroe Ebbesen, Frederik Riedel Lentz, Mikkel Gadgaard og Rasmus Nickelsen.

Fodbold. FC Midtjylland har i en pressemeddelelse oplyst, at de i sæsonen 2020/21 kom ud med et overskud på 25,3 millioner kroner. Gruppespillet i Champions League har været medvirkende til at skabe fundamentet for overskuddet, selvom coronarestriktioner har reduceret flere indtægter. Desuden lykkedes det i samme år at fuldføre en kapitaludvidelse på 125 millioner kroner, som er øremærket en udbyggelse af MCH Arena og et træningsanlæg i Ikast. I 2021/22-sæsonen opjusterer klubben og forventer et overskud på mellem 75 og 90 millioner kroner før skat.

Colombia gav Brasilien kamp til stregen i den sydamerikanske VM-kvalifikation, der endte med at bryde brasilianernes sejrsstime med et uafgjort slutresultat. Foto: Juan Barreto/Ritzau Scanpix

Fodbold. Brasiliens sejrsstime på ni sejre i ni kampe blev ikke yderligere forøget søndag aften, da Colombia formåede at spille 0-0 i VM-kvalifikationen. Kampen bølgede frem og tilbage, men det lykkedes ingen af holdene at få bolden i nettet. Brasilien topper dog fortsat den sydamerikanske VM-kvalifikationsgruppe med 28 point efter ti kampe og en målscore på 22-3. Argentina er på andenpladsen med 22 point efter en sejr på 3-0 over Uruguay. Lionel Messi åbnede scoringen i 38. minut med sit landskampsmål nummer 80.

Fodbold. Den skandale, der begyndte i USA, da træneren Paul Riley blev fyret i en klub i den bedste amerikanske liga for kvinder, har bredt sig. Også i Australien vælter ligene ud af skabet. Den tidligere australske landsholdsspiller Lisa de Vanna beretter ifølge BBC, at hun som teenager var udsat for adskillige overgreb og grovheder fra ældre medspillere på landsholdet. »Er jeg blevet seksuelt chikaneret? Ja. Er jeg blev mobbet? Ja. Er jeg blevet holdt udenfor? Ja. Har jeg set ting, der fået mig til at føle mig dårligt tilpas? Ja«, siger den nu 36-årige Lisa de Vanna, som for nylig indstillede karrieren. Lisa de Vannas beretninger bakkes op af flere tidligere spillere og ledere. De første historier om overgreb i den kvindelige fodboldverden så dagens lys, da Paul Riley blev fyret i North Carolina Courage. Siden har det vist sig, at flere ledere i den amerikanske liga i årevis kendte til anklager om overgreb, men valgte at feje Rileys angivelige unoder ind under gulvtæppet.

Idræt. Danmarks Idrætsforbund (DIF) har via en undersøgelse fået kortlagt, hvor i landet der er de bedste vilkår for at dyrke idræt. DIF har rangeret Skive kommune helt i toppen foran kommunerne Roskilde, Vallensbæk, Nordfyn og Thisted. »Jeg vil gerne ønske Skive Kommune tillykke med førstepladsen i undersøgelsen. Jeg håber, at undersøgelsen kommer til at tjene som et værktøj for alle kommunerne i arbejdet med at sikre gode vilkår for idrætslivet – til gavn for kommunernes indbyggere«, siger Hans Natorp, der er formand for DIF.

Fodbold. VM i Qatar bliver brasilianske Neymars tredje slutrunde – og formentlig også den sidste. Det siger stjernen i en dokumentar på streamingtjenesten DAZN. »Jeg tror, det bliver mit sidste VM. Jeg kommer til at spille det (VM i Qatar, red.), som om det er den sidste, fordi jeg ved ikke, om jeg stadig har den mentale styrke til at klare mere fodbold«, siger Neymar ifølge Ritzau.

Håndbold. Efter 25 år stopper den 45-årige Ribe-Esbjerg håndboldmålmand Søren Rasmussen efter indeværende sæson. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse. Det er på Søren Rasmussens initiativ, at samarbejdet afsluttes. Foruden Ribe-Esbjerg kan målmanden også skrive landskampe, Flensborg-Handewitt, Aalborg og BSH på sit cv.

Tennis. Den tyske OL-guldvinder, Alexander Zverev, gik sikkert videre fra anden runde af Indian Wells til trods for problemer med at ramme sit topniveau. Han mødte den 20-årige amerikaner Jenson Brooksby, som gav Zverev kamp til stregen i særligt andet sæt. Sejren betyder, at tyskeren er den fjerde mandlige singlespiller, der har kvalificeret sig til næste måneds sæsonfinale i Torino. Kampens tre sæt endte 6-4, 3-6, 6-1.