Danmark videre til kvartfinalen efter højintenst opgør mod Tyskland

Badminton. Danmark er efter hårdt slid videre til kvartfinalerne ved Thomas Cup i Aarhus, efter en tæt kamp mod Tyskland, der i Danmarks favør endte 3-2.

Hele fem kampe skulle der til, før der i sidste ende kunne kåres en vinder. Både Viktor Axelsen og herredoublen Mathias Christensen og Frederik Søgaards vandt deres kampe ganske komfortabelt, mens både Rasmus Gemke og herredoublen Kim Astrup og Anders Skaarup måtte se sig slået af tyskerne. Heldigvis kom Hans-Kristian Vittinghus på banen i aftenens sidste og afgørende kamp, og leverede en sikker præstation, der sikrede Danmark deres anden sejr ved Thomas Cup.

Onsdag venter der endnu en holdkamp, når Danmark står overfor Sydkorea, og skal kæmpe om førstepladsen i gruppespilspuljen.

Amerikansk fodbold. Cheftræneren for Las Vegas Raiders, Jon Gruden, har på Twitter offentliggjort, at han er trådt tilbage som træner for NFL-holdet. Det sker efter at The New York Times for nyligt kunne rapportere, at han i flere år har sendt e-mails, hvori han brugte homofobisk sprog, nedgjorde kvinder og hånede ligaens bestræbelser på at være mere inkluderende.

Tennis. Tjekkiske Karolina Pliskova kunne ikke hamle op med hverken blæst eller brasilianske Beatriz Haddad Maia, og røg mandag ganske overraskende ud af Indian Wells i bare tredje runde. Verdensranglistens nummer tre havde problemer med den useedede brasilianer, og selvom hun i andet sæt kom bedre med, havde Beatriz Haddad Maia helt styr på topseedede Karolina Pliskova, og vandt overbevisende med 6-3 og 7-5.