Teemu Pukkis rekord holder liv i Finlands spinkle VM-chance

Direkte sport i tv Tirsdag 12. oktober TV 2 Sport 08.30 Badminton: Thailand­-Spanien (k) 13.25 Badminton: Kina­-Holland (m) 18.45 Badminton: Danmark­-Kina (k) TV3 Sport 01.35 Ishockey: Tampa Bay­-Pittsburgh 04.30 Ishockey: Vegas­-Seattle Kanal5 20.45 Fodbold: Danmark-­Østrig Eurosport 1 13.45/19.45/22.45 Snooker: N. Ireland Open 16.00 Fodbold: Kasakhstan­-Finland 20.45 Fodbold: Sverige-Grækenland Eurosport 2 20.45 Fodbold: England­-Ungarn TV 2 Sport X 20.15 Ishockey: Rungsted-­Rouen 22.40 Tennis: BNP Paribas Open Vis mere





Fodbold. Finland holdt fast i muligheden for den første VM-kvalifikation nogen sinde med en 2-0-sejr ude over Kasakhstan. Sejren blev sikret af en rekord, da 31-årige Temmu Pukki scorede begge målene og dermed blev alle tiders mest scorende på det finske landshold. Norwich-angriberen med en fortid i blandt andet Brøndby scorede i sin landskamp nummer 98 sine mål nummer 32 og 33 og passerede dermed Jari Litmanen, der nu ’kun’ er indehaver af rekorden for flest landskampe med 137, han spillede fra 1989 til 2010. Teemu Pukki scorede lige inden pausen i Astana, og halvandet minut efter sideskiftet stod han igen parat, da Kasakhstans målmand, Igor Shatski, ikke kunne holde en afslutning fra Urho Nisslä og tabte den lige ned for fødderne af Pukki. Frankrig er som forsvarende verdensmester storfavorit til 1.-pladsen i gruppe D, hvor Ukraine, Finland og Bosnien&Hercegovina kæmper om at sikre sig deltagelse i playoffrunden.

Alle resultater og stillingerne i den europæiske VM-kvalifikation

Fodbold. 32-årige Ronnie Schwartz har efter gensidig forståelse fået ophævet sin kontrakt med engelske Charlton Athletic, skriver League One-klubben på sin hjemmeside. Den tidligere Superligaspiller spillede sidste sæson 16 ligakampe og scorede en enkelt gang, men har ikke været benyttet i denne sæson.

Cykling. Danmarks OL- og VM-guldvindere i parløb Michael Mørkøv og Lasse Norman slipper ved næste uges verdensmesterskaber i banecykling i Roubaix for at få de nykårede hollandske europamestre Jan-Willem van Schep og Yoeri Havik som modstandere. Holland markerede sig ved EM i Grenchen som suverænt stærkeste nation, men både van Schep-Havik og de kvindelige hollandske EM-guldvindere og verdensrekordsættere i holdsprint falder i VM-sammenhæng for en regel om, at et land i holddisciplinerne skal have deltaget i mindst én af de tre Nations Cup-afdelinger før VM for at være startberettiget ved verdensmesterskaberne. Derimod gives der dispensation i de individuelle konkurrencer.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Mathias Christensen og Frederik Søgaard viste igen højt niveau, da de mandag aften var med til at sikre Danmark endnu en sejr ved Thomas Cup i Aarhus.

Mathias Christensen og Frederik Søgaard viste igen højt niveau, da de mandag aften var med til at sikre Danmark endnu en sejr ved Thomas Cup i Aarhus. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Badminton. Danmark er efter hårdt slid videre til kvartfinalerne ved Thomas Cup i Aarhus, efter en tæt kamp mod Tyskland, der i Danmarks favør endte 3-2. Hele fem kampe skulle der til, før der i sidste ende kunne kåres en vinder. Både Viktor Axelsen og herredoublen Mathias Christensen og Frederik Søgaards vandt deres kampe ganske komfortabelt, mens både Rasmus Gemke og herredoublen Kim Astrup og Anders Skaarup måtte se sig slået af tyskerne. Heldigvis kom Hans-Kristian Vittinghus på banen i aftenens sidste og afgørende kamp, og leverede en sikker præstation, der sikrede Danmark deres anden sejr ved Thomas Cup. Onsdag venter der endnu en holdkamp, når Danmark står overfor Sydkorea, og skal kæmpe om førstepladsen i gruppespilspuljen.

Cykling. Bahrain Victorious har forlænget kontrakterne med to af deres helt store profiler. Paris-Roubaix-vinderen Sonny Colbrelli og og den dobbelte Tour-etapevinder Matej Mohoric er nu på kontrakt til udgangen af 2023.

Fodbold. DBU har planlagt en stor aften i Parken, der i sidste ende kan kulminere med at det danske landshold har kvalificeret sig til VM i Qatar 2022. Inden den når så vidt, er der dog lagt an til festligheder før kampen, og billetholdere til aftenens kamp mod Østrig opfordres til at komme i god tid. En af de ting, man tirsdag aften kan opleve i Parken er en hyldest til Sepp Piontek. Det afslørede fodbolddirektør i DBU, Peter Møller, i Go’ Morgen Danmark.

»Jeg kan løfte lidt af sløret for, at vi blandt andet skal hylde Sepp Piontek og sige farvel til ham efter en lang, trofast og virkelig imponerende karriere. Specielt for dansk fodbold, hvor han virkelig har været en af grundpillerne til, at vi står der, hvor vi er i dag«.

Amerikansk fodbold. Cheftræneren for Las Vegas Raiders, Jon Gruden, har på Twitter offentliggjort, at han er trådt tilbage som træner for NFL-holdet. Det sker efter at The New York Times for nyligt kunne rapportere, at han i flere år har sendt e-mails, hvori han brugte homofobisk sprog, nedgjorde kvinder og hånede ligaens bestræbelser på at være mere inkluderende.

Tennis. Tjekkiske Karolina Pliskova kunne ikke hamle op med hverken blæst eller brasilianske Beatriz Haddad Maia, og røg mandag ganske overraskende ud af Indian Wells i bare tredje runde. Verdensranglistens nummer tre havde problemer med den useedede brasilianer, og selvom hun i andet sæt kom bedre med, havde Beatriz Haddad Maia helt styr på topseedede Karolina Pliskova, og vandt overbevisende med 6-3 og 7-5.