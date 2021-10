Jakob Fuglsang skifter hold og bliver teamkollega med tidligere Tour-konge

Cykling. Jakob Fuglsang skifter fra Astana til Israel Start-Up Nation, hvor han bliver holdkammerat med den tidligere britiske Tour de France-vinder Chris Froome. Det oplyser holdet på Twitter. Nu 36-årige Fuglsang har kørt 9 sæsoner for Astana, og får udover Froome også landsmanden Mads Würtz Schmidt som ny teamkollega. Desuden har Israel Start-Up Nation dansk islæt i skikkelse af sportsdirektør Nicki Sørensen.

»Jeg tror, at det er et godt tidspunkt for mig at prøve noget nyt, og jeg tror på, at Israel Start-Up Nation og jeg kan have meget gavn af hinanden. Jeg tror, at jeg kan udnytte min erfaring til at hjælpe holdet med at nå nogle af dets fremtidige mål. Jeg er overbevist om, at jeg stadig har nogle store sejre tilbage i mig, og selvfølgelig vil Tour de France-starten i Danmark næste år være et stort mål«, siger Fuglsang til sit nye holds hjemmeside.

Atletik. En af verdens bedste langdistance- og crossløbere er død. Den 25-årige kenyaner Agnes Tirop, der har vundet frem VM-medaljer og senest blev nummer fire ved OL i Tokyo på 5.000 meter, blev fundet død i sit hjem. Det bekræfter Kenyas Atletikforbund.

»Athletics Kenya er fortvivlet over at høre om VM-bronzemedaljevinder på 10.000 meter Agnes Tirops alt for tidlige død«, hedder det i meddelelsen, som også indeholder en oplysning om, at Tirops død er sket som følge af knivstik i maven.

Fodbold. ‘Boycott Qatar 2022’. Sådan stod er på et banner som en dansk fan tirsdag havde taget med ind i Parken til Danmarks VM-kvalifikationskamp mod Østrig. En kamp, som Danmark vandt og derved sikrede landsholdet billetter til det kontroversielle VM i Qatar. Banneret, som også var med i Moldova i weekenden, blev dog fjernet fra stadion igen. Jakob Høyer, kommunikationschef i DBU, bekræfter episoden overfor Ritzau. Han forklarer, at Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) regler krævede, at banneret blev fjernet.

»Fifas regler er jo også, at man ikke må have politiske budskaber på bannere og flag til kampene. Det blev vurderet til at være et politisk budskab«, siger Høyer og tilføjer: »Det glæder mig at se, at der var et andet flag derinde, hvor nogle fans var gået sammen med Amnesty om at støtte migrantarbejderne. Budskabet var ikke at boykotte eller bekæmpe nogen. Det var at støtte forholdene for nogen«.

Fodbold. En domstol i Madrid har onsdag beordret den franske Bayern München-spiller Lucas Hernández fængslet for at have overtrådt et polititilhold fra 2017. Det skriver nyhedsbureauet AFP ifølge Ritzau. Den 25-årige forsvarer, der i 2018 var med til at vinde VM med Frankrig, blev for fire år siden, da han spillede for Atlético Madrid, anholdt for at have overtrådt en kendelse, der forbød ham at kontakte sin kæreste. I december 2019 blev Hernandez så idømt seks måneders fængsel for at have overtrådt forbuddet, og da der er tale om den anden forseelse, kan han nu ryge i fængsel, selv om domme på under to år i Spanien oftest gøres betingede. Lucas Hernández har dog appelleret dommen, men skal møde for domstolen på tirsdag.

Fodbold. Kosovo skal have ny landstræner. Den hidtidige landsholdschef, schweizeren Bernard Challandes, er blevet fyret ovenpå tirsdagens 1-2-nederlag på hjemmebane til Georgien. Det oplyste fodboldforbundet på et pressemøde i Pristina onsdag.

Bueskydning. Efter en VM-titel i 2013 og to OL-deltagelser er det slut for Maja Jager. Den 29-årige vil nu ruste sig til en civil karriere i biologiens verden. »Jeg synes, det giver mening nu. Efter OL tager man altid tingene op til revision, om man skal tage fire år mere eller ej«, siger Jager ifølge Ritzau og tilføjer: »På grund af coronapandemien fik jeg udskudt mit speciale, som jeg skulle skrive efter OL. Og jeg ville gerne bruge noget tid på det og få afsluttet uddannelsen ordentligt«.

Fodbold. Mens det danske A-landshold snuppede den 8. sejr i træk i VM-kvalifikationen og indløste billetter til VM i 2022, så tabte det danske U21-landshold for en sjælden gangs skyld en kvalifikationskamp.

Faktisk var 0-1-nederlaget i Belgien det første i kvalifikationssammenhæng i fire år efter en serie på 18 kampe uden nederlag. I topkampen i EM-kvalifikationsgruppe I blev det belgiske stortalent Lois Openda med sin 11. scoring i 12 U21-kampe 1-0-matchvinder i 38. minut. Belgien fører gruppen med 12 point efter 4 kampe, Danmark har på andenpladsen 6 point for 3 kampe. Kun de ni gruppevindere samt den bedste 2’ er på tværs af de ni grupper går direkte videre til U21-EM i 2023. De otte resterende 2’ere skal i playoff om billet til slutrunden i Rumænien og Georgien.

Belgierne var for stærke for Jesper Lindstrøm og co. Foto: Shutterstock/Ritzau Scanpix

Fodbold. Den svenske U21-landsholdsspiller Anthony Elanga, der er på kontrakt i Manchester United blev udsat for racisme i en EM-kvalifikationskamp på udebane i Italien. Det svenske forbund har ifølge AP rapporteret til dommeren, at det var en italiensk spiller, der sendte racistiske ytringer i retning af Anthony Elanga.