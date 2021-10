Løbestjerne fundet død i sit hjem

Atletik. En af verdens bedste langdistance- og crossløbere er død. Den 25-årige kenyaner Agnes Tirop, der har vundet frem VM-medaljer og senest blev nummer fire ved OL i Tokyo på 5.000 meter, blev fundet død i sit hjem. Det bekræfter Kenyas Atletikforbund.

»Athletics Kenya er fortvivlet over at høre om VM-bronzemedaljevinder på 10.000 meter Agnes Tirops alt for tidlige død«, hedder det i meddelelsen, som også indeholder en oplysning om, at Tirops død er sket som følge af knivstik i maven.

Fodbold. Mens det danske A-landshold snuppede den 8. sejr i træk i VM-kvalifikationen og indløste billetter til VM i 2022, så tabte det danske U21-landshold for en sjælden gangs skyld en kvalifikationskamp.

Faktisk var 0-1-nederlaget i Belgien det første i kvalifikationssammenhæng i fire år efter en serie på 18 kampe uden nederlag. I topkampen i EM-kvalifikationsgruppe I blev det belgiske stortalent Lois Openda med sin 11. scoring i 12 U21-kampe 1-0-matchvinder i 38. minut. Belgien fører gruppen med 12 point efter 4 kampe, Danmark har på andenpladsen 6 point for 3 kampe. Kun de ni gruppevindere samt den bedste 2’ er på tværs af de ni grupper går direkte videre til U21-EM i 2023. De otte resterende 2’ere skal i playoff om billet til slutrunden i Rumænien og Georgien.

Foto: Shutterstock/Ritzau Scanpix Belgierne var for stærke for Jesper Lindstrøm og co.

Fodbold. Den svenske U21-landsholdsspiller Anthony Elanga, der er på kontrakt i Manchester United blev udsat for racisme i en EM-kvalifikationskamp på udebane i Italien. Det svenske forbund har ifølge AP rapporteret til dommeren, at det var en italiensk spiller, der sendte racistiske ytringer i retning af Anthony Elanga.

Cykling. Fire ryttere måtte udgå som følge af et massestyrt på 1. etape af årets Tour de France, efter at en tilskuers stunt med et stort skilt gik grueligt galt. Den 31-årige kvinde skal ifølge Ritzau torsdag for retten i Brest, hvor hun blandt andet er sigtet for at bringe andre i fare og forårsage skader. Ifølge L’Equipe risikerer hun en bøde på op til 15.000 euro og et år i fængsel. Kvinden stak i første omgang af fra åstedet umiddelbart, men dukkede få dage senere op hos det lokale politi i Bretagne.

Fodbold. Dansk Boldspil-Union (DBU) og de øvrige nordiske landes forsøg på at afgive et bud på afviklingen af EM-slutrunden for mænd i 2028 er blevet droppet allerede for flere år siden. Det oplyser DBU’s kommunikationschef Jakob Høyer ifølge Ritzau. DBU-formand Jesper Møller sagde i 2016, at stadionkrav kunne spænde ben for et nordisk EM-værtskab. Ved EM 2028 skal der være mindst ét stadion med plads til 60.000 tilskuere. Minimum ét - men helst to - stadioner skal have plads til 50.000 tilskuere. Interesserede værter – Tyrkiet samt en alliance bestående af Bulgarien, Grækenland, Rumænien og Serbien har allerede bud klar – skal melde sig senest i marts 2022. EM-værten bliver udpeget i september 2023, som er året inden, Tyskland er vært for 2024-slutrunden.

Fodbold. Den engelske midterforsvarer Tyrone Mings efterlyser hårdere straffe for racisme, efter at 1-1-kampen mellem England og Ungarn i VM-kvalifikationen blev skæmmet af uro på udeholdets tilskuerafsnit, hvor engelsk politi anholdt en ungarsk tilskuer for racistisk opførsel over for en steward. »Hver gang vi taler om racisme, ser straffene, der følger efter, aldrig ud til at være på linje med, hvad der er sket«, siger Tyrone Mings ifølge Ritzau og tilføjer: »Jeg håber virkelig, at det sker denne gang, hvis det er tilfældet (at de ungarske fans opførte sig racistisk, red.)«. Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) meddeler onsdag formiddag, at det har noteret sig episoden på Wembley. Desuden kan der være en disciplinærsag på vej mod det albanske forbund. I Tirana blev der tirsdag kastet mindst en flaske fra tilskuerpladserne efter de polske spillere.

Badminton. De danske kvinder tabte som ventet til Kina i Uber Cup-gruppefinalen i Aarhus mod Kina. Trods 0-5 er det danske hold dog videre til kvartfinalen, hvor modstanderen findes ved lodtrækning i løbet af onsdag, når de sidste gruppespilskampe er afviklet.

Cykling. Jesper Hansen (Riwal) stopper karrieren som 30-årig. »Jeg synes, at tiden er rigtig. Jeg har opnået det, jeg kunne opnå, og så er familien begyndt at trække mere efter, at jeg er blevet far«, siger Jesper Hansen til Riwals hjemmeside.

Fodbold. De sidste coronarestriktioner er ved at være væk i Barcelona og omegn, hvilket betyder, at FC Barcelona igen må fylde det ikoniske Camp Nou-stadion med 100.000 tilskuere.

Ishockey. De forsvarende NHL-mestre Tampa Bay Lightning fik natten til onsdag en elendig sæsonstart, da holdet på hjemmebane tabte Pittsburgh Penguins, som endda spillede uden superstjernerne Sidney Crosby og Evgeni Malkin. I nattens kamp vandt Vegas 4-3 mod Seattle.

Fodbold. Tyske Alexander Zverev sendte veteranen Andy Murray ud af Indian Wells-turneringen med en sejr på 6-4, 7-6 (7-4). I 1/8-finalen venter nu Gaël Monfils eller Kevin Anderson. I damesinglerækken overraskede den useedede amerikaner Shelby Rogers ved at sende dette års US Open-finalist Leylah Fernandez fra Canada ud i en maratonkamp på to en halv time. Rogers vandt 2-6, 6-1, 7-6 (4). Resultater og dagens kampe i Indian Wells (eksternt link)