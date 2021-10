U21-landsholdets vilde stime over fire år er slut

Fodbold. Mens det danske A-landshold snuppede den 8. sejr i træk i VM-kvalifikationen og indløste billetter til VM i 2022, så tabte det danske U21-landshold for en sjælden gangs skyld en kvalifikationskamp. Faktisk var 0-1-nederlaget i Belgien det første i kvalifikationsssammenhæng i fire år efter en serie på 18 kampe uden nederlag. I topkampen i EM-kvalifikationsgruppe I blev det belgiske stortalent Lois Openda med sin 11. scoring i 12 U21-kampe 1-0-matchvinder i 38. minut. Belgien fører gruppen med 12 point efter 4 kampe, Danmark har på andenpladsen 6 point for 3 kampe. Kun de ni gruppevindere samt den bedste 2’ er på tværs af de ni grupper går direkte videre til U21-EM i 2023. De otte resterende 2’ere skal i playoff om billet til slutrunden i Rumænien og Georgien.

Direkte sport i tv Onsdag 13. oktober TV 2 Sport 08.30 Badminton: Indonesien-­Taiwan (m) 13.25 Badminton: Sydkorea­-Taiwan (k) 18.45 Badminton: Danmark­-Sydkorea (m) TV3 Sport 18.45 Håndbold: Aalborg­-M. Brest (m) 20.45 Håndbold: V. Kielce­-Flensburg (m) 01.05 Ishockey: Toronto­-Montreal 04.05 Ishockey: Colorado-­Chicago Eurosport 1 13.45/19.45 Snooker: Northern Ireland Open TV 2 Sport X 18.00 Ishockey: Rögle­-SønderjyskE 20.25 Tennis: BNP Paribas Open Vis mere

Fodbold. Den engelske midterforsvarer Tyrone Mings efterlyser hårdere straffe for racisme, efter at 1-1-kampen mellem England og Ungarn i VM-kvalifikationen blev skæmmet af uro på udeholdets tilskuerafsnit, hvor engelsk politi anholdt en ungarsk tilskuer for racistisk opførsel over for en steward. »Hver gang vi taler om racisme, ser straffene, der følger efter, aldrig ud til at være på linje med, hvad der er sket«, siger Tyrone Mings ifølge Ritzau og tilføjer: »Jeg håber virkelig, at det sker denne gang, hvis det er tilfældet (at de ungarske fans opførte sig racistisk, red.)«.

Badminton. De danske kvinder tabte som ventet til Kina i Uber Cup-gruppefinalen i Aarhus mod Kina. Trods 0-5 er det danske hold dog videre til kvartfinalen, hvor modstanderen findes i løbet af onsdag.

Fodbold. De sidste coronarestriktioner er ved at være væk i Barcelona og omegn, hvilket betyder, at FC Barcelona igen må fylde det ikoniske Camp Nou-stadion med 100.000 tilskuere.

Ishockey. De forsvarende NHL-mestre Tampa Bay Lightning fik natten til onsdag en elendig sæsonstart, da holdet på hjemmebane tabte Pittsburgh Penguins, som endda spillede uden superstjernerne Sidney Crosby og Evgeni Malkin. I nattens kamp vandt Vegas 4-3 mod Seattle.

Fodbold. Tyske Alexander Zverev sendte veteranen Andy Murray ud af Indian Wells-turneringen med en sejr på 6-4, 7-6 (7-4). I 1/8-finalen venter nu Gaël Monfils eller Kevin Anderson. I damesinglerækken overraskede den useedede amerikaner Shelby Rogers ved at sende dette års US Open-finalist Leylah Fernandez fra Canada ud i en maratonkamp på to en halv time. Rogers vandt 2-6, 6-1, 7-6 (4). Resultater og dagens kampe i Indian Wells (eksternt link)