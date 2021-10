Hun er sat af landsholdet. I aftes hamrede hun tre kasser ind for Real Madrid i Champions League

Fodbold. I sine første 6 landskampe for Danmark er 22-årige Caroline Møller gået fra banen uden at score, men da angriberen onsdag spillede i Champions League for sin nye klub Real Madrid hamrede hun mål ind. Med tre mål på 37 minutter i 1. halvleg var hun udslagsgivende i spaniernes 5-0-sejr over islandske Breidablik. Forinden havde Møller haft otte målløse optrædener, inden hun scorede sit første mål for Real i søndags.

»Jeg er virkelig glad. Jeg har kæmpet med at få scoret mål her i starten, så det var en stor lettelse at score i weekenden og følge op med et hattrick. Pigerne er alle så flinke, så jeg er virkelig glad for at kunne hjælpe holdet«, siger Møller ifølge Ritzau til uefa.com og tilføjer:

»Et hattrick er altid specielt, uanset om det er i Champions League eller en almindelig ligakamp, men selvfølgelig er disse Champions League-aftener helt specielle. Det er bare en fantastisk følelse, og jeg tror ikke, at jeg kan falde i søvn lige med det samme«.

Fodbold. Mens Caroline Møller i øjeblikket står udenfor den danske landsholdstrup, så viste det sikreste kort i landstræner Lars Søndergaards trup igen sin høje klasse. Danmarks anfører Pernille Harder blev onsdag matchvinder for Chelsea, da hun midt i 2. halvleg tæt under mål scorede til slutresultatet 2-1 i Champions League-udekampen i Italien mod Juventus. »Jeg er virkelig inde i et godt flow«, siger Pernille Harder i følge BBC og tilføjer: »Jeg har haft en god sæsonforberedelse og føler, jeg er blevet integreret godt på holdet. Vi fortsætter med at udvikle os – både jeg og holdet – og det kan jeg godt lide«.

Pernille Harder har nu scoret 32 gange i 40 kampe i Champions League. Foto: Massimo Pinca/Ritzau Scanpix

Badminton. Det danske kvindelandsholds kvartfinale ved Uber Cup i Aarhus er programsat til fredag kl. 13.30. Modstanderen er Sydkorea.

Fodbold. Den walisiske landsholdsspiller David Brooks har fået konstateret en aggressiv form for lymfekræft, oplyser hans engelske klub Bournemouth. Den 24-årige midtbanespiller har ifølge Ritzau fået gode prognoser for en helbredelse.

Ishockey. Washington Capitals og Lars Eller fik en perfekt start på den nye NHL-sæson med en 5-1-sejr over New York Rangers.

Tennis. Den topseedede russer Daniil Medvedev er færdig ved prestigeturneringen i Indian Wells i Californien. Grigor Dimitrov fra Bulgarien blev hans overmand med cifrene 4-6, 6-4, 6-3. Resultater og dagens kampe i Indian Wells (eksternt link)