Se 2022-ruten: Tour-feltet vil få de ultimative rammer, når de skal op ad den mytiske stigning

Cykling. Den komplette rute i 2022-udgaven af Tour de France er blevet præsenteret ved et stort show i Paris. Når løbets første tre etaper er afviklet i Danmark – en enkeltstart i København fredag 1. juli efterfølges af etaperne Roskilde-Nyborg og Vejle-Sønderborg – rammer feltet efter en hviledag 4. juli fransk jord på 4. etape.

Her går starten i Dunkerque i Frankrigs nordvestlige hjørne, inden 5. etape byder på flere af de brostenspassager (19,4 km på de sidste ca. 80 km), man kender fra klassikeren Paris-Roubaix.

Feltet rammer bjergene i Vogeserne, hvor den første af fem afslutninger på en bjergtop er på menuen på 7. etape med mål i La super Planche des Belles Filles, og Alpe-klassikeren til Alpe d’Huez (12. etape) kan med afvikling på den franske nationaldag 14. juli nærmest kun blive et spektakel uden lige. Derefter venter der i tredje og sidste uge af Touren de store bjergetaper i Pyrenæerne med mål i Peyragudes og på Hautacam-stigningen top samt en 40 km enkeltstart, som meget vel kan få afgørende betydning.

2022 byder for første gang i nyere tid også på et Tour de France-etapeløb for kvinder. Der er 8 etaper med en samlet længde på 1.029 km. Kvindernes løb starter 24. juni i Paris. Det hele kulminerer med to ture op i højderne i den efterfølgende weekend.

Fodbold. FC Barcelona er blevet enig med den 18-årige Pedri om at forlænge kontrakten frem til sommeren 2026. Midtbanemanden spillede 53 klubkampe i alt i sidste sæson, hvor han også var med ved EM og OL for Spanien.

Fodbold. Superligaklubben Viborg FF har forlænget kontrakten med den 18-årige midtbanespiller Sofus Berger frem til 2024.

Idrætspolitik. Danmarks Idrætsforbund (DIF) vil invitere regeringen samt Play the Game, der arbejder for demokrati og gennemsigtighed i sport, og Amnesty og Transparency International til et møde omkring en fælles dansk slagplan, når det gælder kontroversielle sportsbegivenheder. Det sker i kølvandet på og på baggrund af fodboldlandsholdets kvalifikation til VM i Qatar i 2022, oplyser DIF-formand Hans Natorp ifølge Ritzau. »Lige nu er vi i gang med at sætte en ramme op, så vi kan være helt skarpe, når vi sætter os til bordet, så derfor har vi endnu ikke sat en dato på, men den kommer snart«, siger Hans Natorp.

Badminton. Danmarks landshold for mænd skal i kvartfinalen ved Thomas Cup i Aarhus møde Indien. Det står klart efter torsdagens lodtrækning. Kampen spilles fredag. I en eventuel semifinale venter enten Indonesien eller Malaysia. I de øvrige kvartfinaler mødes Thailand-Kina og Japan-Sydkorea.

Fodbold. Som 32-årig ser AGF-anføreren Niklas Backman sig nødt til at indstille karrieren. Det bratte stop sker som følge af flere hovedskader, som bliver ved med at plage svenskeren. »Jeg har lyttet til lægerne og sammen med min familie har jeg taget en beslutning om, at min krop ikke længere kan holde til at spille elitefodbold – jeg skal også tænke på mit liv efter fodbold og jeg ønsker ikke at løbe nogen risiko med mit helbred«, siger Niklas Backman, der foreløbigt forbliver i AGF i en endnu ikke defineret rolle. Niklas Backman nåede 96 kampe i Superligaen for AGF. De sidste minutter spillede han i foråret mod FC Midtjylland.

Fodbold. Den erfarne færing Hallur Hansson har skrevet kontrakt året ud med superligabundproppen Vejle Boldklub. Den 29-årige ankommer på en fri transfer efter at have været klubløs, siden han brød med AC Horsens i sommer. Midtbanemandens kampform er dog fin. Hallur Hansson spillede for nylig samtlige 180 minutter for Færøerne i VM-kvalifikationen i nederlagene til Østrig og Skotland. »Han kan bidrage med det samme«, siger Vejle-træner Peter Sørensen til klubbens hjemmeside.

Fodbold. Spørger mand Bayern München-træneren Julian Nagelsmann om, hvem der bør vinde prisen som verdens bedste spiller ved årets Ballon d’Or-uddeling, så er svaret klart: Robert Lewandowski. »Han har fortjent at vinde Ballon d’Or«, siger Nagelsmann til München-avisen Abendzeitung. »Ingen spillere har de seneste tre sæsoner spillet på så konstant et højt niveau som han«, fortsætter Bayern-træneren. Robert Lewandowski var blandt favoritterne til at vinde i 2020, men grundet pandemien blev uddelingen droppet. Årets vinder offentliggøres 29. november.

Fodbold. I sine første 6 landskampe for Danmark er 22-årige Caroline Møller gået fra banen uden at score, men da angriberen onsdag spillede i Champions League for sin nye klub Real Madrid hamrede hun mål ind. Med tre mål på 37 minutter i 1. halvleg var hun udslagsgivende i spaniernes 5-0-sejr over islandske Breidablik. Forinden havde Møller haft otte målløse optrædener, inden hun scorede sit første mål for Real i søndags.

»Jeg er virkelig glad. Jeg har kæmpet med at få scoret mål her i starten, så det var en stor lettelse at score i weekenden og følge op med et hattrick. Pigerne er alle så flinke, så jeg er virkelig glad for at kunne hjælpe holdet«, siger Møller ifølge Ritzau til uefa.com og tilføjer:

»Et hattrick er altid specielt, uanset om det er i Champions League eller en almindelig ligakamp, men selvfølgelig er disse Champions League-aftener helt specielle. Det er bare en fantastisk følelse, og jeg tror ikke, at jeg kan falde i søvn lige med det samme«.

Fodbold. Mens Caroline Møller i øjeblikket står udenfor den danske landsholdstrup, så viste det sikreste kort i landstræner Lars Søndergaards trup igen sin høje klasse. Danmarks anfører Pernille Harder blev onsdag matchvinder for Chelsea, da hun midt i 2. halvleg tæt under mål scorede til slutresultatet 2-1 i Champions League-udekampen i Italien mod Juventus. »Jeg er virkelig inde i et godt flow«, siger Pernille Harder i følge BBC og tilføjer: »Jeg har haft en god sæsonforberedelse og føler, jeg er blevet integreret godt på holdet. Vi fortsætter med at udvikle os – både jeg og holdet – og det kan jeg godt lide«.

Foto: Massimo Pinca/Ritzau Scanpix Pernille Harder har nu scoret 32 gange i 40 kampe i Champions League.

Pernille Harder har nu scoret 32 gange i 40 kampe i Champions League. Foto: Massimo Pinca/Ritzau Scanpix

Fodbold. Den italienske veterantræner Claudio Ranieri har altid et trick eller to i ærmet. Da han som Leicester-boss for en håndfuld år tilbage førte provinsklubben til titlen brugte han ofte pizza som lokkemad for at få spillerne til at præstere. Før sin ilddåb som Watford-manager på lørdag, hvor Liverpool kommer på besøg i Premier League, tager den snart 70-årige italiener sin madfinte et kulinarisk skridt videre i et forsøg på at fremmane en god præstation og point mod topholdet. »Det bliver ikke pizza denne gang. Jeg giver middag, hvis vi holder målet rent mod Liverpool. Pizza er for lidt«, forklarede Ranieri onsdag på et pressemøde.

Motorsport. Den 44-årige speedway-stjerne Nicki Pedersen kan fortsætte karrieren uden afbrydelser. Danmarks Idrætsforbunds (DIF) Appelinstans har gjort Nicki Pedersens tidligere dom i en sag om usportslig optræden betinget i et år. Pedersen fik i juli frataget sin licens i seks måneder for truende og usportslig adfærd i forbindelse med en ligamatch. Siden blev den nedsat til fire måneder, og nu er dommen ændret til fire måneders frakendelse af licensen, såfremt Pedersen inden for de næste 12 måneder igen overtræder reglerne og bliver frakendt sin licens. Nicki Pedersen skal også betale en bøde på 15.000 kroner.

Basketball. Stjernen Kyrie Irving holder stædigt fast i, at han ikke vil vaccineres mod corona. Også selv om hans klub Brooklyn Nets har suspenderet ham og han står til at miste omkring 100 millioner kroner i indtægter. »Gør hvad der er bedst for dig. Jeg taler ikke for det ene eller det andet. Jeg gør,