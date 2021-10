Neymar revancherer sig med mål og to oplæg i brasiliansk VM-opvisning

Direkte sport i tv Fredag 15. oktober TV 2 Sport 08.30 Badminton: Thomas Cup (m) 13.30 Badminton: Danmark-Indien (m) 19.00 Badminton: Uber Cup (k) semifinale TV3 Sport 19.00 Fodbold: Viborg-Silkeborg 21.30 Fodbold: West Bromwich-Birmingham 01.05 Ishockey: Philadelphia-Vancouver 04.05 Ishockey: Anaheim-Minnesota TV3 Max 20.30 Fodbold: Hoffenheim-FC Köln 22.30 Dart: EM Eurosport 1 12.45/19.45 Snooker: Northern Ireland Open Eurosport 2 23.00 Golf: CJ Cup TV 2 Sport X 20.00 Tennis: BNP Paribas Open (m) Vis mere





Fodbold. Neymar fik oprejsning i en overbevisende 4-1-sejr over Uruguay efter en skuffende indsats forleden, da Brasilien med 0-0 mod Colombia satte de første point til i den sydamerikanske VM-kvalifikation. Neymar scorede det første og var involveret i de tre andre mål, hvoraf Leedsspilleren Raphinha sparkede de to over stregen. »At spille med Ney er nemt. Jeg er en stor fan og henter masser af inspiration fra ham. At have spillet med ham er en drøm, dr går i opfyldelse«, sagde Raphinha efter at have score sine første mål i sin tredje landskamp. Luis Suarez scorede direkte på frispark for Uruguay, der nu er nummer fem ud af de ti hold i turneringen. Argentina er på andenpladsen efter 1-0-sejren over Peru, der brændte et straffespark i 64. minut. Lautaro Martínez blev matchvinder for Argentina med et hovedstødsmål lige inden pausen og Argentina er dermed ubesejret i de seneste 25 kampe.