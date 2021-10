Morderisk oliestat ejer nu Newcastle. Fansene jubler

Jublende fans strømmede til St James’ Park, da det i sidste uge stod klart, at Saudi-Arabien havde købt deres fodboldklub. Nogle havde svøbt deres hoveder i arabisk tørklæde og iført sig kjoler som ægte oliesheiker. De dansede og sang. Øllet sprøjtede, og der var bare overkroppe.

I øvrigt er alkohol eller usømmelig påklædning ikke tilladt i Saudi-Arabien, men det lader de til at være ligeglade med i Newcastle. Her fylder udsigten til sportslig fremgang efter 66 år uden betydelige titler mere end omdømmet, der følger af at være ejet af et nådesløst regime, som seriekrænker basale menneskerettigheder.