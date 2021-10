Hjulmand og kollegaerne skal 'mødes' med Fifa. Dagsordenen er en potentiel ny fodboldkalender

Fodbold. Fodboldlandstrænere verden over får i denne uge mulighed for at ytre, hvad de mener om Fifas planer om at afholde VM hvert andet år. Tirsdag og torsdag i denne uge er Kasper Hjulmand og kollegaerne inviteret til et digitalt møde med Arsene Wenger, der er udviklingsdirektør i Fifa. På dagsordenen er en potentiel ny fodboldkalender fra 2024. Derudover lægger programmet op til at diskutere spillernes sundhed og internationale transfervinduer.

OL. Fire aktivister blev ført bort af politiet, da den olympiske ild blev tændt mandag i Athen frem mod næste års vinter-OL i Beijing. Søndag blev to kvinder anholdt i Akropolis i Athen, efter de havde forsøgt at ophænge protetsbannere mod vinter-OL i Kina. Både politikere og organisationer har kritiseret Den Internationale Olympiske Komité (IOC) for at afholde vinter-OL i Kina på grund af landets tvivlsomme forhold til menneskerettigheder.

Tennis. Holger Rune er træt af indefrosne ranglistepoint. Det giver han udtryk for på sin Instagram: »I år har jeg kæmpet hårdt for at indfri mit mål om at komme i top-100. ATP har kontinuerligt gjort det svært for mig og mange andre unge, fremstormende spillere, fordi ATP har indefrosset point fra 2019, som spillere kan læne sig op ad uanset deres resultater i 2020 og 2021«, skriver han og tilføjer:

»Jeg føler mig træt og sur lige nu, fordi jeg synes, at systemet er uretfærdigt. Jeg elsker tennis, men vi bliver nødt til at kæmpe ud fra lige muligheder«. Normalt baserer verdensranglisten sig på en spillers resultater gennem det seneste år, men på grund af coronapandemien baserer den sig på en spillers bedste resultater gennem de seneste to år. Holger Rune er placeret som nummer 123 på listen.

Fodbold. AGF må klare sig uden en af holdets profiler. Midtbanespilleren Mikael Anderson i mandagens opgør mod AaB. Islændingen er vendt tilbage fra landsholdssamlingen i Island med en mindre overbelastningsskade. Det skriver AGF på sin hjemmeside.

Håndbold. Mindst ti personer tilknyttet Norges kvindelandshold i håndbold er blevet smittet med coronavirus. Det er højst sandsynligvis en landskamp mod Slovenien spillet den 7. oktober i Nadderud Arena vest for Oslo, der er årsagen til udbruddet. Både personer fra spillertruppen, landsholdsstaben og håndboldforbundets ledelse er blandt de smittede.

Fodbold. Søndag sikrede Vitese sejren over Nijmegen i Æresdivisionen. Men det er formentlig ikke 1-0 sejren, der vil blive husket. For mens spillere og fans sammen fejrede sejren kollapsede en del af tribunen pludselig, og det skabte naturligvis en vis panik blandt spillerne og fansene. Men heldigvis blev katastrofen afværget, fordi tribunen havnede på en form for container. Borgmesteren i Nijmegen vil nu have svar på, hvordan det kunne ske: »Jeg er meget chokeret over det, der skete. Heldigvis kom ingen til skade, så vidt vides. Jeg vil have en undersøgelse af, hvad der skete hurtigst muligt«, siger Hubert Bruls til De Telegraaf.

Badminton. Der blev ikke noget guld til Danmark ved Thomas & Uber Cup i Danmark. Det danske Thomas Cup-hold snuppede bronze efter et nederlag i semifinalen til Indonesien, mens Uber Cup-holdet tabte i kvartfinalen til Sydkorea. Sportschef Jens Maibom tror på medaljer i fremtiden: »Jeg er positiv på længere sigt og mener, at vi har potentialet til at kæmpe med foreløbig de næste to til tre Thomas & Uber Cups. Der vil vi stadig have niveauet til at blande os og med lidt held og marginaler på vores side måske vinde den ultimative pris i Thomas Cup og en medalje i Uber Cup.

Fodbold. Ét point og 18 mål lukket ind i de seneste seks superligakampe. Det er virkeligheden for FC Nordsjælland. Men det er ikke noget, der koster på tilliden til manden i spidsen: »Hvis ledelsen lige pludselig registrerer, at vi gør noget mere emotionelt, går jeg ud fra, at sædet vil begynde at brænde, men ellers er det slet ikke noget. Tværtimod er der sgu næsten nogen gange for meget tillid«, siger cheftræner Flemming Pedersen.

Tennis. Den 23-årige spanier Paula Badosa kunne søndag fejre karrierens største sejr, da hun i finalen ved Indian Wells slog den erfarne Victoria Azarenka fra Hviderusland. Den unge spanier nappede sejren med cifrene 7-6 (7/5), 2-6, 7-6 (7/2). Sejren betyder, at Badosa rykker fra nummer 21 på verdensranglisten til nummer 13.

Tennis. Cameron Norrie vandt søndag sin første Indian Wells-titel. Det skete, da han besejrede georgiske Nikoloz Basilashvili med cifrene 3-6, 6-4, 6-1. Turneringen har i år været præget af flere overraskelser i herrerækken, hvor de fire semifinalister for første gang i turneringens historie alle lå uden for top-25 i verden.