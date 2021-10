AGF nærmer sig top seks efter 1-0 sejr over AaB

Fodbold. AGF begynder at kunne ane en top seks-placering efter mandagens 1-0 sejr over AaB. Intensitet var der masser af, og cheftræner for AGF, David Nielsen, mener at kampen blev udført på præcis de præmisser træneren ønskede – også selvom chancerne var relativt få. »Fodbold består af andet end at komme frem til chancer. Vi mødte et hold, som med en sejr over os kunne være gået 12 point foran os, og for mig er det at sprudle, at vi lukkede fuldstændig ned i løbet af kampen«, siger David Nielsen. Inden kampen blev fløjtet i gang, var der dog kaos på tilskuerfronten, hvor flere fans gik forgæves til lukkede porte.

Fodbold. Under et besøg i Argentina, forsvarer Fifa-præsidenten, Gianni Infantino, VM i fodbold hvert andet år, fordi han mener, at det vil gøre fodbolden mere fair og fjerne europæisk fordel. Forslaget om VM hvert andet år har mødt stor modstand i særligt Europa og Sydamerika, men Infantino afviser kritikken. »I dag findes der mange fodboldturneringer, der laver mange flere penge end VM, og disse penge bliver fordelt mellem et meget lille antal superklubber«, siger Infantino på et pressemøde i Buenos Aires.

Fodbold. En scoring fra Alexandre Lacazette i den dyb overtid sikrede Arsenal et enkelt point mod Crystal Palace, og Arsenal holder dermed fast i en stime på nu fem ubesejrede ligakampe. Danske Joachim Andersen stod godt til i forsvaret for Crystal Palace, men kunne ikke stille noget op mod en ripost fra målmanden Guaita, der hav Lacazette de bedste betingelser for en scoring. Arsenal ligger nummer 12 i Premier League, mens Crystal Palace efter pointdelingen ligger nummer 14.

Håndbold. Der var overraskelser i København mandag aften, da kvinderne fra København Håndbold ganske overlegent vandt 32-26 over topholdet fra Herning-Ikast i Bambusa Kvindeligaen. Københavnerne fik lukket gæsterne helt ned, og kunne juble over den kun tredje sejr i sæsonen. Sejren betyder, at København Håndbold rykker op på en 7. plads, mens Herning-Ikast fortsat ligger på en 2. plads i kvindernes bedste liga.

Tennis. Verdensetteren Novak Djokovic har endnu ikke meldt sin ankomst til at forsvare sin titel ved Australian Open til januar. I Melbourne skal professionelle atleter være vaccineret, men det er usikkert hvorvidt samme regler gælder for tilrejsende fra udlandet. Djokovic har tidligere været ude at sige, at han ikke vil afsløre sin vaccine-status – og det holder han stadig fast i. »Min manager snakker med det australske tennisforbund, og han fortæller mig, at de forsøger at forbedre forholdene for alle. Både de, der er vaccineret, og de, der har valgt ikke at være det« siger Djokovic.