Europæiske lande overvejer at forlade Fifa på grund af VM-planer

Fodbold. Forhandlingerne om VM hvert andet år er for alvor sparket i gang. Tirsdag eftermiddag var landstrænerne indkaldt til møde, som Kasper Hjulman udtalte mere var en skinhøring end en decideret høring. Nu truer over et dusin Uefa-lande dog med at melde sig ud af Fifa, for at forsøge at bekæmpe planen om VM hvert andet år. To kilder har til nyhedsbureauet AP oplyst, at der i kulissen skulle være flere medlemslande, der allerede har luftet ideen om at forlade Fifa. Skulle det blive tilfældet, er der dog fuld opbakning fra Uefa-præsident Aleksander Ceferin.

OL. Den olympiske ild er ankommet til Beijing forud for vinter-OL 2022. Ilden startede tirsdag sin tur mod den kinesiske hovedstad efter en ceremoni, som dog ikke forløb helt efter planen. Politikere og aktivister har tidligere været ud at kritisere værterne, og under ceremonien blev fire Tibet-aktivister anholdt, for at protestbannere mod vinter-OL i Beijing.

Bueskydning. Team Danmark har stoppet den økonomiske støtte til Bueskydning Danmarks elitesatsning. Det drejer sig om 800.000 kroner årligt, som bueskytterne mister. Hos Team Danmark begrunder man det nedbrudte samarbejde med manglende resultater, men det køber Bueskydning Danmark ikke. »Vi har i den olympiske disciplin fem mesterskabsmedaljer i den periode og har ni gange været i top-8 i World Cup-stævner, hvor alle de bedste er med«, siger landstræner Niels Dall.