Smal sejr giver Barcelona et håb i Champions League, hvor Salzburg tordner videre

Fodbold. Mens Barcelona for første gang i denne sæson fik scoret og vandt 1-0 over Dinamo Kijev i Champions League, tordner østrigske Salzburg som ubesejret mod avancement til ottendedelsfinalerne. Rasmus Nissen Kristensen fik efter et hjørnespark blokeret bolden hen til Noah Okafor til 2-1-scoringen, og den 21-årige schweizer stod også for målet til resultatet 3-1 mod Wolfsburg. 19-årige Karim Adeyemi scorede sit tredje mål i turneringen efter 3 minutter, men Wolfsburg udlignede, da Lukas Nmecha pandede et hjørnespark i mål efter et kvarter. 18-årige Maurits Kjærgaard sad endnu en gang på bænken hos Salzburg, men han har stadig sin Champions League-debut til gode. 34-årige Gerard Piqué blev matchvinder i en kedelig Barcelona-kamp, da han kastede sig frem og bugserede et indlæg over stregen. Barcelona vandt 11-0 i hjørnespark, men havde især efter pausen svært ved at skabe målchancer.

Fakta Direkte sport i tv TV 2 Sport 08:55 Badminton: Denmark Open 01.35 Fodbold: Atlanta-NY City TV3+ 21.00 Fodbold: Machester Utd.-Atalanta TV3 Sport 14.00 Fodbold: U19, Lille-Sevilla 16.00 Fodbold: U19, Benfica-Bayern München 18.45 Fodbold: Barcelona-Dynamo Kiev 21.00 Fodbold: Chelsea-Malmö FF 01.40 Ishockey: Philadelphia-Boston TV3 Max 18.45 Håndbold: Aalborg-Vardar (m) 21.00 Fodbold: Benfica-Bayern München Eurosport 2 05.30 Golf: Japan Championship TV2 Sport X 16.30 Fodbold: Spartak Moskva-Leicester 18.25 Banecykling: VM 04.00 Basketball: Phoenix-Denver Vis mere

Foto: Natalia Kolesnikova/Ritzau Scanpix Han scorede ikke i sine første 5 kampe for Leicester, men nu har Patson Daka scoret 5 gange i de seneste 2 kampe - til manager Brendan Rodgers' store begejstring..

Han scorede ikke i sine første 5 kampe for Leicester, men nu har Patson Daka scoret 5 gange i de seneste 2 kampe - til manager Brendan Rodgers' store begejstring.. Foto: Natalia Kolesnikova/Ritzau Scanpix

Fodbold. Leicester tillod sig at holde topscoreren Jaime Vardy på bænken, men Brendan Rodgars havde en aldeles glimrende substitut i Patson Daka, der scorede fire gange i 4-3-sejren ude over Spartak Moskva i Europa League. Spartak kom endda foran 2-0, men så scorede Patson Daka efter 45, 48, 54 og 79 minutter, inden Aleksandr Sobolev for anden gang passerede Kasper Schmeichel. Det var den 7. kamp for Leicester for den 23-zambiska angriber, der sidste sæson lavede 27 ligamål i 28 kampe Red Bull Salzburg, og i weekenden scorede for første gang i Premier League, da han gjorde det til 4-2 mod Manchester United. Leicester havde Jannik Vestergaard på bænken i de sidste 10 minutter.

Fodbold. 20. december vil Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) på et stormøde præsentere planen for en ny kalender i international fodbold, oplyser Fifa’s præsident, Gianni Infantino, der erkender, at planerne om en VM-slutrunde hvert andet år har skabt utilfredshed specielt i Europa og Sydamerika. »Mit mål er at bringe alle sammen. Vi må stå sammen, fordi det handler om et globalt spil«, siger Infantino til dpa.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Trods sejr i første sæt tabte Line Kjærsfeldt til den 2.-seedede japaner, Akane Yamaguchi.

Trods sejr i første sæt tabte Line Kjærsfeldt til den 2.-seedede japaner, Akane Yamaguchi. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Badminton. 35 minutter tog det Viktor Axelsen at besejre en af sine træningspartnere fra Dubai, Loh Kean Yew fra Singapore, ved 1. runde af Denmark Open i Odense. 2.-seedede Axelsen vandt 21-19, 21-14 over nummer 38 på verdensranglisten og skal møde inderen Lakshya Sen i 2. runde. Hans-Kristian Vittinmghus havde fem sætbolde i andet sæt, men tabte 21-19, 23-21 til Darren Liew fra Malaysia. Line Kjærsfeldt vandt første sæt, men i sidste ende var den 2.-seedede japaner, Akane Yamaguchi, var i sidste ende for stærk for danskeren. Yamaguchi, der er nummer 5 på verdensranglisten, vandt 21-23, 21-16, 21-9 over 27-årige Kjærsfeldt, der er rangeret som nummer 33. Også Julie Dawall Jakobsen er ude efter et klart nederlag i to sæt til indoneseren Gregoria Mariska Tunjung. Mia Blichfeldt er videre til andenrunde, og Line Christophersen spiller sin kamp i 1. runde senere i dag, lige som det er tilfældet med Hans-Kristian Vittinghus.

Håndbold. Danmark , Norge og Sverige skipper jagten på værtsrollerne for kvindernes EM i 2026, men går derimod efter af blive værter på herrernes EM samme år. I 2028 gør det omvendte sig gældende. Her ønsker Dansk Håndbold Forbund at få andel i kvindernes EM-værtskab, mens man til gengæld har trukket sit bud på mændenes EM-værtskab. I en pressemeddelelse oplyser DHF desuden, at det samlede bud fra Danmark, Norge og Sverige er det eneste til begge mesterskaber, og at det derfor ligner en realtiet.

Motorsport. Christian Lundgaard har skrevet kontrakt med Rahal Letterman Lanigan Racing i den amerikanske løbsserie Indycar, hvor han skal køre fra 2022. Danskeren, der i år kører Formel 2, har fået en kontrakt, der gælder flere år frem i tiden. Det præciseres ikke, hvor lang aftalen er.

Cykling. De danskemænd i 4000 meter holdforfølgelse har onsdag eftermiddag sikret sig en plads til første runde af VM i banecykling. Den nye danske konstellation bestående af Rasmus Lund, Tobias Aagaard Hansen, Carl-Frederik Bevort og Robin Juel Skivild kørte den tredjebedste tid på 3.56,07 min. Sidstnævnte blev skiftet ind på holdet kort før start, da Mathias Malmberg måtte melde fra på grund af sygdom.

Fodbold. En retssag om afpresning af Mathieu Valbuena, med blandt andet Karim Benzema på anklagebænken, startede onsdag, dog uden at den franske stjerne var til stede i retssalen. Retsagen handler om en episode der udspillede sig i 2015, hvor Benzema angiveligt skulle have ageret mellemmand for en ven, der var i besiddelse af en sexvideo med Valbuena. Benzema var angiveligt med til at kræve penge for ikke at lække videoen. Benzema nægter sig skyldig i pengeafpresning, men har indrømmet, at han har henvendt sig til sin tidligere holdkammerat angående sexvideoen.

Fodbold. Forhandlingerne om VM hvert andet år er for alvor sparket i gang. Tirsdag eftermiddag var landstrænerne indkaldt til møde, som Kasper Hjulman udtalte mere var en skinhøring end en decideret høring. Nu truer over et dusin Uefa-lande dog med at melde sig ud af Fifa, for at forsøge at bekæmpe planen om VM hvert andet år. To kilder har til nyhedsbureauet AP oplyst, at der i kulissen skulle være flere medlemslande, der allerede har luftet ideen om at forlade Fifa. Skulle det blive tilfældet, er der dog fuld opbakning fra Uefa-præsident Aleksander Ceferin.

Fodbold. Steve Bruce stopper som manager i Newcastle. 7. oktober blev Newcastle opkøbt af en rig saudiarabisk investeringsfond, og Steve Bruce udtalte herefter, at han ville have forståelse for, hvis de nye ejere ville finde en anden manager.

Tennis. Det er onsdag slået fast at udenlandske atleter, der ønsker at deltage i grand-slam turneringen Australian Open, skal have modtaget to vaccinestik for at kunne rejse ind i Australien. Det har Australiens immigrationsminister, Alex Hawke, udtalt ifølge flere internationale medier. Det bliver derfor særligt interessant at se om herrernes verdensetter, Novak Djokovic, stiller op, da han tidligere har været ude at sige, at hans vaccinationsstatus er et privat anliggende, og at hans deltagelse i Australian Open er tvivlsom.

Cykling. Brødrene Nibali forenes på cykelholdet Astana, efter at Antonio Nibali har skrevet kontrakt med holde, blot en måned efter at Vincenzo Nibali skrev under på en kontrakt med selv samme hold.

Cykling. Det danske hold i 4000 meter holdforfølgels